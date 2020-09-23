Застрявшая в Турции из-за коронавируса Рита Дакота смогла вернуться в Россию

Рита Дакота вернулась в Россию. Фото: Инстаграм.

Рита Дакота сообщила, что наконец-то получила разрешение вернуться из Турции в Россию. 30-летняя певица застряла в Анталии, где она отдыхала, из-за того, что ее тест на COVID-19 оказался положительным. Певица утверждала, что этого не может быть – ведь она уже переболела коронавирусом. Все ее попытки пройти тест повторно не увенчались успехом, поскольку, по местным правилам, сдать анализы еще раз можно только через неделю. И вот теперь Дакоте удалось решить это недоразумение и вернуться в Россию.

В Инстаграме певица опубликовала снимок из аэропорта Анталии. Вместе с бойфрендом, спортсменом Федором Белогаем она сфотографировалась перед отлетом в Москву.

- Мы летим домооооооой. Тест дал погрешность, как я и предполагала. Нервов нам, конечно, это всё потрепало мрачно, - рассказала Дакота.

Несколько дней назад исполнительница в слезах сообщила в Инстаграме, что турецкие пограничники не пустили ее на рейс в Москву, которым она собиралась вернуться с отдыха. Дакота и ее возлюбленный прилетели в Анталию на выходные и по правилам сдали тест на COVID-19. Результаты теста певицы оказались положительными. Риту изолировали в номере отеля и приставили к двери охрану. По словам певицы, перед поездкой в Турцию она сдала все необходимые анализы, и они показали, что ее здоровье в полном порядке. Но турецкая сторона отказалась признавать российские справки и отправила Риту обратно в отель на двухнедельный карантин.

- Я в ужасе. Турецкая сторона меня не выпускает. Мне отказывают в просьбе сдать тест опять, - жаловалась Дакота в Инстаграме. - Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела ). В Турции показывает положительный тест и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку - отказывают. Самое раннее - через неделю сдать новый тест и снова тут же. Помогите мне вызвать независимую лабораторию и пересдать этот анализ, я хочу домой.

Певица переживала за дочку, оставшуюся в Москве. Фото: Инстаграм.

Риту заперли в комнате ее отеля в Кемере, бойфренда звезды Федора Белогая изолировали от певицы и поселили в отдельном номере. Хотя его тест оказался в порядке, мужчину на всякий случай тоже посадили на карантин. В видео Дакота рассказала, что на следующий день после возвращения в Москву она должна была выступать на фестивале «Жара», но в итоге ее выступление сорвалось. К тому же артистка переживала за двухлетнюю дочь Мию, которая осталась в Москве под присмотром бабушки.

- Котёнок мой любимый сегодня села «медитирувать, фтобы мамочка вернулась», - написала Дакота, опубликовав трогательный снимок дочки. - Я пообещала, что очень скоро вернусь. А потом положила трубку и разревелась, потому что не уверена, что не соврала ребёнку. Пусть мой грустный урок убережёт вас от своих, люди. Берегите себя и не рискуйте. И с близкими сейчас ни за что не разъединяйтесь, даже «всего лишь на уикенд».