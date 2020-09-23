51-летняя принцесса пришла на премьеру фильма в прозрачном платье без нижнего белья и шокировала Париж

Клотильда Куро на премьере фильма «Дом Кардена». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Париже прошел спецпоказ фильма «Дом Кардена», рассказывающий о знаменитом французском бренде Pierre Cardin. Из-за коронавируса светские мероприятия долгое время были поставлены на паузу, и эта премьера стала довольно заметным событием в культурной жизни французской столицы. На показ приехал и сам основатель модного дома – 98-летний кутюрье Пьер Карден. Но всеобщее внимание удалось привлечь не ему, а французской актрисе Клотильде Куро. 51-летняя звезда фильма «Жизнь в розовом цвете» вышла на красную дорожку в прозрачном платье без нижнего белья.

51-летняя француженка пришла на показ в прозрачном платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вероятно, Клотильда за время карантина так соскучилась по светским раутам и красным дорожкам, что решила разом наверстать упущенное и показать все лучшее, что у нее есть. Актриса позировала фотографам в прозрачном наряде из тонкого шифона, совершенно не скрывавшего ее прелести.

Вероятно, Клотильда за время карантина очень соскучилась по светским раутам и красным дорожкам.

Клотильде есть чем гордиться: фигура у нее отменная. Актриса смогла сохранить прекрасную форму после двух родов: в 2003 году Куро родила дочь Витторию Кристину, а в 2006-м — Луизу Джованну.

В последние годы Клотильда не так много снималась и больше времени уделяла семье. Француженке удалось сделать блестящую партию: после двухлетнего романа в 2003 году она вышла замуж за принца Венеции Эммануила Филиберта Савойского - внука последнего короля Италии Умберто II. Клотильда носит титул принцессы Венецианской и Пьемонтской.

Клотильда носит титул принцессы Венецианской и Пьемонтской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама актриса, к слову, из простой семьи: ее мама – учительница, отец – инженер. До того, как выйти замуж за принца, она снялась в 38 фильмах и сериалах. Клотильда продолжила карьеру и после свадьбы – в своем самом знаменитом фильме «Жизнь в розовом свете» она сыграла в 2007 году.