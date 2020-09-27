Как живут жены арабского принца: официантка из Минска и гимнастка из Азербайджана

Зейнаб Джавадлы представляла родной Азербайджан на европейских и мировых соревнованиях. Фото: Schreyer/Legion-Media

43-летний дубайский шейх Саид бен Мактум аль-Мактум известен любовью к русскоязычным красавицам. Двух его жен - Наташу Алиеву из Минска и Зейнаб Джавадлы из Баку - до недавних пор называли не иначе как современными Золушками. Журналисты с восторгом описывали арабскую сказку, которая якобы ждала девушек в ОАЭ. Был бы жив Станиславский - выдал бы свое коронное «Не верю!». И оказался бы прав.

Стрелок моего сердца

Саид бен Мактум аль-Мактум принадлежит к правящей дубайской династии. Его отец на протяжении 16 лет был эмиром Дубая, а дядя правит этим эмиратом сейчас, плюс он является главой кабинета министров всех Объединенных Арабских Эмиратов. В юности Саид увлекся стендовой стрельбой, три раза принимал участие в Олимпийских играх. Страсть к стрельбе и свела его с будущими женами. О первой его жене ничего неизвестно. А вот вторая супруга шейха стала центром всеобщего внимания.

Невест шейх аль-Мактум обычно находит на соревнованиях по стрельбе. Фото: Sheikhs de Dubai/Facebook

Белоруске Наталье Алиевой не исполнилось и 20 лет, когда она решила: хватит сидеть на шее у родителей, пора зарабатывать самостоятельно. Девушка родилась в Минске в 1988 году в обычной семье. Мать - белоруска, отец - азербайджанец. Особыми талантами Наташа не блистала: школа, институт физической культуры, в свободное время - игра в волейбол. Она совмещала учебу в вузе с работой официанткой в одном из элитных отелей белорусской столицы.

В августе 2007 года Саид бен Мактум аль-Мактум приехал в Минск для участия в соревнованиях по стрельбе. Впервые он увидел Наташу, когда она принесла ему в номер стакан сока. И в тот же момент решил, что не сможет без нее уехать. Уже через неделю после знакомства шейх отправился к родителям белоруски просить ее руки. Те, глядя на обезумевшую от счастья дочь, благословили молодых. Правда, отец настоял, чтобы брак был оформлен официально.

Свадьбу сыграли в Минске. Торжество прошло для арабского шейха неприлично скромно: роспись в загсе, приезд муллы. Саид старался провернуть все максимально тихо, дабы о его браке не прознала пресса. Хотя бы до возвращения на родину.

Проявила характер

В сентябре 2007 года новоиспеченные супруги прилетели в Дубай. Саид преподнес жене ключи от особняка, документы на автомобиль с личным водителем и приставил к ней телохранителей. Родственники и первая жена отнеслись благосклонно к появлению белоруски. Видимо, такова была воля Аллаха!

В Эмиратах Наташа приняла ислам и стала шейхой Айшей. Чтобы влиться в новую жизнь, она принялась совершенствовать английский язык и начала учить арабский. Саид не жалел денег на жену и нанимал для нее лучших преподавателей. Когда родилась дочь, шейх предложил тестю и теще перебраться в Дубай. Но родители Натальи отказались, пообещав приезжать в гости.

В Дубае Наташа сменила имя и стала Айшей. Фото: YouTube

Поначалу пара жила в гармонии. Наташу не смущал статус второй жены. Но затем отношения стали портиться. Выросшая в другой стране Наташа просила мужа учитывать и ее мнение, предоставлять ей право выбора. Шейху такая дерзость была не по нраву: он оскорблял свою вторую жену, угрожал ей и все реже навещал ее.

Новая мишень

В 2015 году Саид отправился на очередные соревнования по стрельбе, которые на этот раз проводились в Азербайджане. Домой он вернулся с… третьей женой - азербайджанской гимнасткой Зейнаб Джавадлы. 23-летняя бакинка побеждала на мировых и европейских первенствах. Но встреча с шейхом стала финалом ее спортивной карьеры.

Роман вспыхнул мгновенно. Недолго думая, пара зарегистрировала брак. Злые языки утверждали, что Зейнаб - копия Наташи. Мол, в новой супруге Саид нашел то, что он когда-то видел во второй жене - скромность, искренность, задор. Летом 2016 года Зейнаб родила мужу дочку, которую назвали Саной. Затем появились еще две девочки - Асия и Салама.

Зейнаб обращалась за помощью в посольство Азербайджана в ОАЭ. Но там сказали, что ничем не смогут ей помочь. Фото: zeyn7/Instagram

Пытается забрать детей

После свадьбы с Зейнаб Саид продолжал отдаляться от Наташи. Белоруска вместе с дочкой жила в собственном доме, получая от супруга полное содержание, но при этом практически не видела его.

Зейнаб надеялась, что она-то уж точно не повторит Наташину судьбу и сможет удержать мужа. Но после рождения третьей дочери между ними возник разлад. Шейх перестал оказывать Зейнаб знаки внимания, редко виделся с ней. Начались конфликты и ссоры, в итоге приведшие к разводу.

На днях Зейнаб опубликовала в соцсетях призыв о помощи. В своем видеообращении она рассказала, что вот уже несколько недель ее преследуют люди, которые пытаются похитить ее детей. Они проникают на территорию виллы, подаренной ей бывшим супругом, угрожают ее родителям.

- Я не могу отдать своих детей чужим людям. Но закон тут не работает, - рассказала Зейнаб, пожаловавшись, что уже почти год живет в постоянном стрессе: ее преследуют, угрожают расправой. А до тех пор пока она не рассталась с супругом, ее регулярно подвергали физическому и моральному насилию.

- Управляющий моего мужа издевался надо мной. Но никто не пытался помочь мне или защитить. Все твердили: «Это дела шейха, мы ничего не можем сделать», - добавила азербайджанка. Мобильный телефон, в котором хранились доказательства издевательств, у нее отобрали.

В последнем видео, которое Зейнаб опубликовала в соцсетях, она рыдает и рассказывает, что у нее пытаются забрать дочерей. Фото: zeyn7/Instagram

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ее жизнь в опасности»

Друзья и близкие Зейнаб опасаются за ее жизнь. В последние дни она перестала выходить на связь.

- Она хочет вернуться к свободной жизни и уехать из Дубая, но шейх не позволит этого, - сообщил один из ее друзей, добавив, что надеется на то, что Зейнаб уже в безопасности.

Известно, что сохранившая азербайджанское гражданство Зейнаб Джавадлы обращалась за помощью в посольство Азербайджана в ОАЭ. Но там сказали, что ничем не смогут ей помочь.

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