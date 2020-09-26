Почему Наташа Королева простила измену Тарзана

Главный кормилец в звездной семье - Наташа Королева. Тарзан зарабатывает стриптизом в разы меньше. Фото: Личный архив

Скандал в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко, он же Тарзан, гремит вторую неделю. История, начавшаяся как банальное ограбление, на самом деле оказалась лихо закрученным любовно-криминальным романом. Как говорят в сети, запасайтесь попкорном.

В середине сентября артистка обратилась в полицию с заявлением о пропаже ценных вещей. Пока звезда была в отпуске, ее квартиру на Новом Арбате (это жилье было куплено еще в браке с Игорем Николаевым, и хозяйка здесь появляется редко, предпочитая жить за городом) обчистили. Оказалось, муж-стриптизер принимал в гостях малознакомую даму, а после ее визита певица недосчиталась украшений с бриллиантами стоимостью 5 млн рублей и наличных в сумме 3000 евро. Такой ущерб в Уголовном кодексе считается особо крупным: наказание по статье - до 10 лет за решеткой.

- 19 августа в нашей семье произошел неприятный инцидент, и мы были вынуждены обратиться в полицию, - рассказала о ЧП сама «русалка». - Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы, а мы просим СМИ не распространять никакую информацию о нашей личной жизни.

Однако интимные тайны звездного семейства раскрыла сама «воровка». Ею оказалась 28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко, которая приехала покорять Москву из маленького городка в Краснодарском крае и пока снималась разве что в эпизодах.

- Я беременна от Тарзана! А преступление, которое на меня хотят повесить, - это женская месть Королевой за измену мужа, - пошла ва-банк девушка. А чтобы у публики не осталась сомнений, любовница обнародовала переписку и даже кадры свиданий.

Как выяснилось, тайная связь пары длилась полтора года, а началась… в день знакомства. Анастасия была одной из зрительниц откровенного Тарзан-шоу. Якобы муж Королевой соблазнил ее прямо на сцене, а после позвал к себе домой.

Настя уверяет, что встречалась с мужем Наташи Королевой полтора года. Фото: Instagram.com

«Я не Ефремов, отпираться не буду!»

После такого фото- и видеокомпромата неверному супругу пришлось объясняться.

- Хочу официально объявить: я, Тарзан, изменил своей жене. Говорю об этом открыто, потому что я не Михаил Ефремов и не буду заявлять, что это был не я или человек, похожий на меня. Я сделал это и буду отвечать перед Богом и перед своей женой, - публично признался муж Королевой, заявив, что в свои 50 является «мужиком на 200 процентов».

Вот только супружескую неверность Глушко представил как хитрый план, жертвой которого он оказался. Мол, «эта сущность» - именно так Тарзан назвал свою молодую подругу - намеренно его охмурила и опоила, чтобы собрать грязный компромат.

- Да ты ногтя моей супруги не стоишь! - гневался Тарзан в своем видеообращении.

Кстати, Наташа в этой неоднозначной истории целиком и полностью поддержала супруга. Несмотря на признание в измене, в своем Инстаграме певица делится счастливыми кадрами из отпуска на турецком берегу: как только ее семейная драма стала достоянием публики, артистка вместе с мужем поспешила сбежать к морю.

Вопрос «Как Королева могла простить измену?» для друзей пары не стоит.

- Она приняла эту ситуацию не сейчас, а гораздо раньше, - уверен друг семьи, который пожелал остаться инкогнито. - Выходя замуж за стриптизера, она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается «продолжение банкета»? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка. Но пока секса хватает на всех, она будет закрывать глаза на похождения мужа.

Суммы, от которых невозможно отказаться

Между тем все больше скептиков считают интимный скандал постановкой. Мол, певица с мужем попросту дурят наивную публику. Времена нынче тяжелые - коронакризис: концертов нет, звезды сидят без дела. А теперь за звездной парой охотятся все ток-шоу.

- Для многих персонажей скандальные телепрограммы - единственная и очень прибыльная работа, - уверен звездный промоутер Сергей Лавров. - Думаю, если Королевой и Тарзану предложат поучаствовать, они тоже согласятся: за интимные тайны платят суммы, от которых просто невозможно отказаться.

В том, что эта драма принесет Королевой еще большую популярность, промоутер не сомневается.

- В нашей стране любят обиженных женщин. Королева и до этого хорошо продавалась: до пандемии мы делали с ней туры по 15 - 20 концертов, - продолжает Лавров. - А сейчас все расписано: у нас запланирован большой тур, интерес зрителя - огромный. Если раньше мы арендовали маленькие залы, теперь - до 2000 мест, и все продаются.

Гастроли «русалки» приносят ей хороший доход - кормильцем в семье является именно Королева.

- Гонорар Наташи за кассовый концерт - около 8 - 10 тысяч евро, а в месяц их может быть очень много: домой она привозит минимум 100 тысяч евро, - отмечает промоутер. - Плюс корпоративы - Королеву постоянно зовут как на дни городов, так и на частные мероприятия. А вот Тарзан в семейную копилку вкладывает куда меньше. За корпоративы, которые случаются редко, он получает по 5 - 6 тысяч евро, а выступления в клубах практически не приносят дохода. В отличие от жены сборы Глушко скандал с изменой никак не повысит - его рейтинги сейчас стремительно падают.

Анастасия была одной из зрительниц откровенного Тарзан-шоу. Фото: Instagram.com

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Беременность «прошла»

Пока Королева с Тарзаном отдыхали на морях, Анастасия Шульженко пустилась по ток-шоу со своей правдой. В одной из программ девушка прямо за кулисами сделала тест на беременность. И - вот сюрприз! - он показал отрицательный результат. Следуя законам жанра, актриса рухнула в обморок.

- Получается, я оболгала человека! - придя в чувство, рыдала на камеры горе-любовница. - Но как же так? Ведь до этого тест показывал, что я беременна! Если бы не ребенок, я бы никогда не полезла в семью… Я ведь полтора года молчала.

Телегастроли рыжеволосой красотки расписаны на недели вперед, поэтому можно не сомневаться: на сегодняшний день роль любовницы стриптизера - самая большая в карьере Шульженко.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А были ли камушки?

Пропавших бриллиантов Королевой так никто и не видел. Говорят, певица до сих пор не оставила для полиции опись украденных украшений. Да и само уголовное дело - тайна, покрытая мраком. В МВД деталей не раскрывают, ссылаясь на охрану персональных данных.

- Уголовное дело о краже возбуждено на «неустановленный круг лиц», - рассказал «КП» адвокат актрисы Вадим Лялин. - Моей доверительнице звонили из ОВД Арбат, но пока она не проходит ни в статусе свидетельницы, ни в статусе подозреваемой. А вот Наташу Королеву я бы хотел предупредить: если выяснится, что преступления не было, ей придется отвечать перед законом по статье УК РФ «заведомо ложный донос» (наказывается штрафом до 120 тысяч рублей, исправительными работами либо заключением сроком до двух лет. - Ред.).