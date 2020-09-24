Два Николая Миклухо-Маклая

На цветном фото - Николай Миклухо-Маклай-младший.

Папуа - Новая Гвинея находится от нас невероятно далеко, но россияне, которым больше сорока, знают о ней очень хорошо. А все благодаря великому русскому путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю, который стал первым ученым, по-настоящему изучавшим нравы и быт туземцев. Папуасы называли его «Человек с Луны»: не только из-за белой кожи, но и потому что он учил их знаниям, которые казались им магическими. Об этом удивительном человеке в СССР снимали фильмы, писали книги, его имя стало легендарным...

20 сентября исполнилось 149 лет, как Миклухо-Маклай ступил на берег, который позже назовут его именем. И удивительнее всего, что именно потомок по линии старшего брата-первопроходца продолжил дело великого предка. В гостях у совместной программы Радио «КП» (fm.kp.ru) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» побывал Николай Миклухо-Маклай, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Российской академии наук.

Спасибо бабушке!

- Николай, ясно, что в вашей семье бережно хранили память о великом путешественнике. Вы, наверное, с самого детства решили, что пойдете по его стопам?

- В детстве я даже не помышлял о таком пути. Хотя историю его жизни и приключений знал очень хорошо. А все потому, что бабушка часто вместо игр усаживала за стол изучать дневники и книги о нем. Сначала бывало утомительно. Но потом увлекло. И сильно помогло в дальнейшем. Хотя бы тем, что было что ответить, кроме «да», на вопрос: «А не родственник ли ты того самого Миклухо-Маклая?»

Но, несмотря на то что все это было близко, я сначала увлекался другими делами. Долго занимался парусным спортом, потом переключился на бизнес. И вот накануне своего сорокалетия вдруг осознал, что на самом деле мне интересно по-настоящему. Создал некоммерческий фонд имени Миклухо-Маклая и начал заниматься профессионально - и его обширным научным наследием, и налаживанием связей с местами, которые он изучал.

Каждый день как последний

- Николай Николаевич прожил очень мало - всего 41 год. Как за столь короткий период он успел сделать так много, несмотря на огромное количество испытаний, выпавших на его долю?

- Дело в том, что он и ему подобные ученые, путешественники жили по принципу: каждый день как последний. Он считал: ежедневно мы становимся беднее на один день. Чтобы минимизировать потери, надо эти сутки обогатить - знаниями, встречами, исследованиями... то есть успеть сделать за это время как можно больше. Никто не знает, наступит ли завтра - работать и жить надо сегодня! Во многом я использую этот подход. Дел нереально много, а хочется многое успеть.

- Но зачем так рисковать? Зачем так стремиться в опасные земли, где не только приход завтрашнего дня под вопросом, но и наступление вечера сегодняшнего? Меня больше всего поразило, что, когда наш корабль прибыл к Берегу Маклая к окончанию экспедиции, моряки были абсолютно уверены, что пришли забирать тело погибшего путешественника.

- Зачем все это? Отвечу его же словами: «Служу своему Отечеству во благо науки и человечества». А у науки и человечества по поводу Океании были серьезные вопросы. Исследования тех земель не просто были поверхностными, они часто проводились, так сказать, не выходя из кабинета.

- В смысле?

- Многие ученые описывали земли и другие народы по свидетельствам других путешественников и миссионеров. А Миклухо-Маклай не просто изучал все на месте, он еще и полностью погружался в среду. Потому его и считают первым настоящим этнографом. Ему были интересны другие народы, интересно было найти с ними общий язык...

- А это было непросто...

- О да! Первое племя встретило его агрессивно: такова была традиция - продемонстрировать незваному гостю свою силу и готовность защищать дом. И вот на него направили стрелы. А он в отличие от остальных белых людей в ответ достал не оружие, а... циновку. И просто лег спать. В окружении вооруженных агрессивных аборигенов! Папуасы растерялись, спрятали оружие, начали его рассматривать и пришли к выводу, что пришелец не опасен.

- Ну для них - да. А вот для пиратов, которые похищали местных для продажи в рабство, он оказался весьма опасен (даже пленил одного из капитанов). Как в Маклае уживались мягкий ученый и жесткий воин?

- Все уравновешивало желание, чтобы исследования принесли пользу не только ему. Он не просто собирал доказательства, что папуасы - это не переходная ветвь от обезьяны к человеку, как считали многие европейцы, а просто люди другой расы. Но он и искренне желал искоренить рабство, для чего разрабатывал проект перехода этих земель под протекторат России. Не в качестве колонии, а в качестве союзника. Миклухо-Маклай искренне уважал туземцев, потому что хорошо изучил их культурные особенности. А они за это искренне любили его.

А на черно-белом - его знаменитый предок во время одной из своих экспедиций. Фото: Из архива Фонда им. Миклухо-Маклая.

Дорогами предков

- Какая история о приключениях путешественника вас поразила больше всего?

- А вот та самая, когда он заснул на циновке, несмотря на смертельную опасность. Я долго не понимал, как так можно. А потом вдруг дошло - он так долго шел к своей цели, что, наконец встретившись с туземцами, не испытал ничего, кроме огромного облегчения, умиротворения. Я подобное испытал, когда сам попал наконец в те места.

- И это была первая в истории современной России научно-исследовательская экспедиция на Берег Маклая?

- Да, в 2017-м. Я ее готовил около года, привлекал ученых из самых разных организаций. Были, конечно, сложности. И самая мелкая - что визы в Папуа - Новую Гвинею пришлось получать за пределами России.

- Что поразило больше всего?

- Что русских там помнят и уважают до сих пор. В честь нас подняли российский флаг: это не мы привезли, а они где-то раздобыли. И если в Европе сейчас сносят памятники, связанные с Россией, то там, наоборот, начали восстанавливать хижины Миклухо-Маклая.

Мы провели этнографические исследования, собрали множество предметов материальной культуры... Ну и заодно решили вопрос с визами - отныне каждый россиянин может ее получить дистанционно за 15 минут...

Нас там очень ждут - и как туристов, и как бизнесменов. Главное, не забывать опыт Миклухо-Маклая-старшего: идти с миром и искренним интересом. Впрочем, этот опыт приносит успех в любой точке мира.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Николай Николаевич МИКЛУХО-МАКЛАЙ (1846 - 1888). Знаменитый русский путешественник, всемирно известный антрополог, этнограф, зоолог, биолог, географ. Член Русского географического общества. Особенно он прославился своими экспедициями 1871 - 1883 гг. по изучению коренного населения Австралии и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого теперь Берегом Маклая. Впервые в истории этнографии он использовал метод полного погружения в культуру и быт изучаемого народа.

Важным результатом его исследований стало заключение о том, что не существует ни физической, ни какой-либо иной разницы между представителями разных человеческих рас.

Дело Миклухо-Маклая продолжает некомерческий фонд его имени, которым руководит его потомок - тоже Николай (mikluho-maclay.ru).