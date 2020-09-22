Наташа Королева заливает алкоголем измену Тарзана

47-летняя певица тяжело переживает скандал в семье Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал с изменой мужа больно ударил по Наташе Королевой. 47-летняя певица хоть и старается держать лицо, однако не-нет, да и говорит о том, что реально чувствует после случившегося с Сергеем Глушко. Так, она разместила в блоге видео своих посиделок в компании подруги Иды Достман.

Наташа Королева заливает измену мужа Сергея Глушко алкоголем. Об том она сообщила публике. В кадре исполнительница поет, а потом обращается к подруге Иде Достман: "Идка, с кем еще можно бухнуть, посидеть и по-телкински перетереть весь тот .... Всем привет. Всем прекрасного дня".

В ответ Достман философски заключает: "Для чего еще нужны друзья".

Меж тем светская тусовка не осталась в стороне от семейной драмы Королевой и Тарзана. Давняя приятельница пары Лена Ленина написала целых два сообщения. В первом она призвала Наташу развестись с мужем-изменщиком, а во втором стала жалеть и нахваливать стриптизера на все лады.

"Наташу жалко. Но. Сережа - хороший, красивый и сексуальный. Поэтому ее понять можно. Но. Выходить замуж за стриптизера - это обречь себя на измены. А прощать одну за другой измены - это натолкнуться на одну из наглых любовниц, которая захочет отобрать у тебя не только мужа, но и украсть славу. Что делать? Придется развестись, чтобы спасти лицо и остаться друзьями. Все-таки родные люди и общий, к счастью, большой уже, ребенок. Но прощать измену настолько публичную нельзя. Он виноват. Хоть и любимый", - сказала, как отрезала, Лена.

После этого сообщения на Ленину обрушился шквал критики. Многие обвинили ее в лицемерии. Потому блондинка решила ответить злопыхателям.

"Хочу сказать несколько слов в защиту Сережи. Он очень пострадал в этой ситуации. Хоть ее и спровоцировал. Но мочат его так, как будто это он, а не Ефремов, убил человека. Или среди вас есть хоть один мужчина, ни разу не изменивший? А женщина?", - поинтересовалась Лена у публики.

Она отметила, что Тарзана "жестко кинула аферистка и подло использует его имя для своей раскрутки". "Или вы наивно погалаете, что третьесортная артистка, которая устроила цирк на разных ток-шоу, не получает больших гонораров за свои грязные, аморальные и плохо сыгранные представления? Она не только получает деньги за всю грязь, что льет на Сергея, так еще и неизбежно становится знаменитой", - резюмировала эпатажная знаменитость.

Меж тем Иосиф Пригожин шокорован семейными перипетиями Наташи и Сергея. Он указал на ошибки Тарзана в скандальной истории с изменой. Музыкальный продюсер отметил, что муж Наташи Королевой оплошал минимум дважды. "Обстоятельства, в которых оказался Тарзан, - он сам в них попал. Зачем надо было любовницу домой водить? Ну, вступил бы в сексуальный контакт где-нибудь на стороне, но не дома", - цитирует Пригожина ФАН.

Второй прокол стриптизера, по мнению продюсера, в том, что он переборщил с откровенностью. Как считает муж певицы Валерии, в его "обращении к нации" не было необходимости. "Непонятна его исповедь. Мне кажется, это чересчур. Да, он признал, что Наташа у него - королева, а не просто Королева. Это, конечно, здорово, но я все равно не понимаю, зачем. Если бы он не выступил, я бы думал, что это слухи. До того, как он стал оправдываться, меня эта история не интересовала, а теперь к этому скандалу привлечено всеобщее внимание", - констатировал Иосиф.