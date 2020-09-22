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Главное о новом Законе о правительстве: Впервые министров и силовиков будут назначать через парламент

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников «приоткрыл» обозревателю KP.RU Александру Гамову пакет новых президентских законопроектов
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
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Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером, 22 сентября, президент Владимир Путин внес в Госдуму сразу несколько законопроектов. В том числе - и будущий закон о правительстве, который содержит механизм его формирования. И я сразу же позвонил своему давнему знакомому...

- Павел Владимирович, чем эта новая процедура формирования Кабинета министров будет отличаться от всех предыдущих? И почему она, как говорят уже многие эксперты, избавит нас от политических кризисов?

- Во-первых, надо сразу сказать, что все-таки внесен новый закон о правительстве, а не поправки - в действующий. Это очень важный момент.

Второе: этот закон связан, прежде всего, с формированием (оно очень сильно меняется) Кабинета министров.

Ну, и по полномочиям также есть некоторые изменения, которые также, как и предыдущие моменты, о которых я сказал выше, вытекают из требований Конституции Российской Федерации, которая - вместе с новыми поправками - вступила в силу 4 июля.

Теперь - что касается формирования.

Я не знаю, является ли это антикризисным залогом или нет, но то, что это может благотворно повлиять на политическую атмосферу в стране, - очевидно. Потому что (впервые в России) - предлагается совершенно новая - прозрачная процедура назначения федеральных министров через парламент.

- Кого - через верхнюю, кого - через нижнюю палату.

- Да. Силовиков – через Совет Федерации, а через Госдуму – премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

- Почему же эта процедура - прозрачная?

- Претендент будет выходить на трибуну, отвечать на вопросы депутатов, представлять себя и свою программу.

Мы знаем, какие у нас бывают депутаты разные, у них и позиции различные...

А потом - и все общество увидит, что собой представляет претендент, пригоден он или нет для новой работы.

При этом часть ответственности ложится, естественно, на парламент.

Раз Дума или Совет Федерации поддержали претендента, они, в том числе, берут на себя ответственность, соответственно, они работают с ним вместе по конкретным проблемам.

- А ответственность за силовиков берет на себя Совет Федерации, выходит?

- Силовики - по Закону о правительстве - подчиняются непосредственно президенту, как и раньше. Президент утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти, а также - перечень этих ведомств.

Ну, силовики - это условное название. Потому что там, кроме силовых ведомств, есть еще Минюст и Министерство иностранных дел.

- Павел Владимирович, Минюст и МИД – понятно. А так силовики у нас – министр обороны, глава МЧС. А кто еще к силовикам?

- МВД.

- И еще?

- По-моему, всё. Есть и другие службы, допустим, ФСБ... Но их руководители не являются министрами.

- То есть, руководителей ФСБ и ФСО будет президент, как и раньше, утверждать?

- Да.

- Так... Закон о правительстве - это первоочередной? Вы прямо в среду, 23-го, будете его обсуждать?

- Мы уже и сегодня обсуждаем - вот, с вами. А рассматривать будем в осеннюю сессию все эти законопроекты.

- А очередность какая? Параллельно же не получится.

- Очередность посмотрим, какая будет. Но, с учетом значимости, конечно, - первые для обсуждения и принятия в Госдуме - правительство, Конституционный суд, прокуратура.

- Закон о прокуратуре тоже новый?

- Нет, поправки.

- А там что нового?

- Все остальные законопроекты – это поправки, вытекающие из Конституции.

Что касается прокуроров... Теперь, по новому законодательству, они проходят - то есть, утверждаются - через Совет Федерации (включая прокуроров субъектов, то есть, регионов России). Соответственно, и с Генеральной прокуратурой такой же механизм - Генпрокурор, заместители - проходят через верхнюю палату.

Из таких ключевых, конечно, закон о Конституционном суде, поскольку у него новые полномочия.

- Расскажите про Конституционный суд.

- Там есть полномочия по поводу дачи заключения по законопроекту до его подписания, если президент обратится. А ещё - право рассматривать трактовку международных договоров..

В общем, эти новые полномочия, которые вытекают из Конституции, - конечно, они все будут законодательно закреплены.

- Все эти документы доставили в Госдуму фельдсвязью?

- Да. Ну, так всегда.

- И большой объем это занимает?

- Большой. Я не мерил килограммами.

- Грузовик?

- Ну, не грузовик, слава Богу. А так... Все нормально.

- И все это спикеру Вячеславу Володину доставляется?

- Конечно.

- А потом он - тебя, Павел Владимирович, приглашает?

- «Потом» - это, видимо, будет завтра. Доставляется на имя председателя, и дальше расписывается по комитетам.

- А вы сейчас где, на работе? Или вы всегда на работе?

- Нет, я в данный момент пытаюсь ужинать. С супругой.

- О, извините. Приятного аппетита...

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