Главное о новом Законе о правительстве: Впервые министров и силовиков будут назначать через парламент

Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Вечером, 22 сентября, президент Владимир Путин внес в Госдуму сразу несколько законопроектов. В том числе - и будущий закон о правительстве, который содержит механизм его формирования. И я сразу же позвонил своему давнему знакомому...
- Павел Владимирович, чем эта новая процедура формирования Кабинета министров будет отличаться от всех предыдущих? И почему она, как говорят уже многие эксперты, избавит нас от политических кризисов?
- Во-первых, надо сразу сказать, что все-таки внесен новый закон о правительстве, а не поправки - в действующий. Это очень важный момент.
Второе: этот закон связан, прежде всего, с формированием (оно очень сильно меняется) Кабинета министров.
Ну, и по полномочиям также есть некоторые изменения, которые также, как и предыдущие моменты, о которых я сказал выше, вытекают из требований Конституции Российской Федерации, которая - вместе с новыми поправками - вступила в силу 4 июля.
Теперь - что касается формирования.
Я не знаю, является ли это антикризисным залогом или нет, но то, что это может благотворно повлиять на политическую атмосферу в стране, - очевидно. Потому что (впервые в России) - предлагается совершенно новая - прозрачная процедура назначения федеральных министров через парламент.
- Кого - через верхнюю, кого - через нижнюю палату.
- Да. Силовиков – через Совет Федерации, а через Госдуму – премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.
- Почему же эта процедура - прозрачная?
- Претендент будет выходить на трибуну, отвечать на вопросы депутатов, представлять себя и свою программу.
Мы знаем, какие у нас бывают депутаты разные, у них и позиции различные...
А потом - и все общество увидит, что собой представляет претендент, пригоден он или нет для новой работы.
При этом часть ответственности ложится, естественно, на парламент.
Раз Дума или Совет Федерации поддержали претендента, они, в том числе, берут на себя ответственность, соответственно, они работают с ним вместе по конкретным проблемам.
- А ответственность за силовиков берет на себя Совет Федерации, выходит?
- Силовики - по Закону о правительстве - подчиняются непосредственно президенту, как и раньше. Президент утверждает структуру федеральных органов исполнительной власти, а также - перечень этих ведомств.
Ну, силовики - это условное название. Потому что там, кроме силовых ведомств, есть еще Минюст и Министерство иностранных дел.
- Павел Владимирович, Минюст и МИД – понятно. А так силовики у нас – министр обороны, глава МЧС. А кто еще к силовикам?
- МВД.
- И еще?
- По-моему, всё. Есть и другие службы, допустим, ФСБ... Но их руководители не являются министрами.
- То есть, руководителей ФСБ и ФСО будет президент, как и раньше, утверждать?
- Да.
- Так... Закон о правительстве - это первоочередной? Вы прямо в среду, 23-го, будете его обсуждать?
- Мы уже и сегодня обсуждаем - вот, с вами. А рассматривать будем в осеннюю сессию все эти законопроекты.
- А очередность какая? Параллельно же не получится.
- Очередность посмотрим, какая будет. Но, с учетом значимости, конечно, - первые для обсуждения и принятия в Госдуме - правительство, Конституционный суд, прокуратура.
- Закон о прокуратуре тоже новый?
- Нет, поправки.
- А там что нового?
- Все остальные законопроекты – это поправки, вытекающие из Конституции.
Что касается прокуроров... Теперь, по новому законодательству, они проходят - то есть, утверждаются - через Совет Федерации (включая прокуроров субъектов, то есть, регионов России). Соответственно, и с Генеральной прокуратурой такой же механизм - Генпрокурор, заместители - проходят через верхнюю палату.
Из таких ключевых, конечно, закон о Конституционном суде, поскольку у него новые полномочия.
- Расскажите про Конституционный суд.
- Там есть полномочия по поводу дачи заключения по законопроекту до его подписания, если президент обратится. А ещё - право рассматривать трактовку международных договоров..
В общем, эти новые полномочия, которые вытекают из Конституции, - конечно, они все будут законодательно закреплены.
- Все эти документы доставили в Госдуму фельдсвязью?
- Да. Ну, так всегда.
- И большой объем это занимает?
- Большой. Я не мерил килограммами.
- Грузовик?
- Ну, не грузовик, слава Богу. А так... Все нормально.
- И все это спикеру Вячеславу Володину доставляется?
- Конечно.
- А потом он - тебя, Павел Владимирович, приглашает?
- «Потом» - это, видимо, будет завтра. Доставляется на имя председателя, и дальше расписывается по комитетам.
- А вы сейчас где, на работе? Или вы всегда на работе?
- Нет, я в данный момент пытаюсь ужинать. С супругой.
- О, извините. Приятного аппетита...