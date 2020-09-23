Протесты в Белоруссии, последние новости на 23 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Протесты в стране не утихают с августа. Фото: REUTERS

Вторник 22 сентября в белорусской столице и других городах прошел спокойно — без акций протестов, задержаний и прочих «политических активностей граждан», как называет марши и митинги белорусское МВД. Однако, событий другого уровня, но так или иначе связанных с текущей политической ситуацией было немало.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Президент изъявил желание поехать на Дальний Восток с детьми. Чтобы посмотреть красивую природу и место, где построен космодром «Восточный». «Я уже и детям своим сказал: выберем время и обязательно, начиная от Алтая, озеро Байкал, Приморье, Сахалин и Камчатку, все-таки нужно побывать и посмотреть на это чудо природы» , - цитирует Лукашенко белорусские СМИ.

ОППОЗИЦИЯ

Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский рассказал, что его подзащитный голодает уже пятые сутки, но чувствует себя хорошо. Напомним, что Знаку предъявлены обвинения «о призывах к захвату власти». Максим работал адвокатом Марии Колесниковой. Голодовку он объявил в знак протеста против предъявленных обвинений, так как виноватым себя не считает.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина в интервью объяснила почему ее начальница уехала из страны. «Светлану поставили перед очень жестким выбором: либо ее дети будут расти сиротами, либо она покидает страну», — заявила она.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Польша отменила любые ограничения на въезд в свою страну для белорусов. Однако, всем въезжающим придется проходить 10-дневный карантин.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге подробно пояснил, какие шаги, по его мнению, необходимо принять в отношении Белоруссии. Первое — санкции. Второе — налаживание диалога между оппозиционным Координационным советом и официальными властями. Причем этот шаг не исключает перевыборов. Третье — пересмотр взаимоотношений ЕС и Республики. Причем Боррель написал, что готов лично приехать в Минск.

Выступая на саммите ООН президент Франции Макрон заявил, что из-за ситуации в Белоруссии на европейском континенте может образоваться разлом.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

10 суток ареста получил журналист Андрец Якимша за то, что 13 сентября снимал «Женский марш» в Пинске.

Глава исполкома Гродно (экс-министр здравоохранения) Владимир Караник сегодня приехал в гродненский драмтеатр. Сопровождала его начальник управления культуры области Елена Климович. Напомним, что вчера его актеры остановили спектакль в знак протеста против задержания на акции протеста их коллег. После встречи актеры вышли к журналистам и сообщили, что: «Разговор не получился».

Один из сотрудников белорусского ОМОНа Алексей Ковалев подал в суд на телеграмм канал Nexta за клевету. В ролике, размещенном в телеграм-канале якобы этот сотрудник был запечатлен с девушками легкого поведения. И выиграл. Теперь администрация паблика обязана выплатить ему 2500рублей (около 74 000 в русской валюте) за моральный вред.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женское лицо белорусских протестов — это продолжение советской гендерной революции

Разбираемся с экспертом, почему представительницы слабого пола сегодня хотят играть иную роль в обществе и как это скажется на нашей семейной и личной жизни (подробности)