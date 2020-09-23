Леонид Рошаль: «Маска от коронавируса спасла мне жизнь!»

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Иногда мне кажется, что мы излишне пугаем народ статистикой заболевших «ковидом», включая в их количество, в том числе, бессимптомных. Когда слышишь о шести, семи тысячах заболевших в сутки, с ума можно сойти. Поэтому нужно разделять инфицированных и заболевших, тяжелых пациентов, тех, кто в реанимации и на ИВЛ, - отметил известный детский доктор, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, выступая на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества».

Также статистика может расти из-за начала сезона простуд, предположил врач. «Я лично знаю несколько случаев, когда у человека типичное ОРЗ (острое респираторное заболевание. - Ред.), никаких признаков ковида еще нет, в легких все чисто, а ему под вопросом ставят ковид. И – две недели сиди дома. А результаты тестов мы порой получаем не так быстро», - рассказал Рошаль. (Надо отметить, что в соцсетях хватает сообщений и о прямо противоположных случаях — когда у больного налицо характерные признаки ковида, а вызванный врач уверяет, что это «обычная ОРВИ» и делать тест на коронавирус или КТ «совершенно нет необходимости». - Авт.).

«ВСЕ ОТКРЫЛИ – ПОЛУЧИЛИ. ТЕПЕРЬ СНОВА ЗАКРЫВАЮТ»

- В целом успехи России в борьбе с COVID-19 неоспоримы, но расслабляться нельзя. Нужно учиться на ошибках других, - призвал Леонид Михайлович.

Мы уже многому научились за время, когда эпидемия бушевала в Италии, Испании, других странах Европы, у нас было время подготовиться, напомнил Рошаль. «Но посмотрите, что сейчас происходит! Значительное повышение не только инфицированных, но и заболевших, находящихся в реанимациях, на ИВЛ, во Франции, Англии, Испании. В Израиле просто кошмар! Все открыли и – получили. А теперь снова все закрывают. Не исключено, что и к нам это может прийти», - предупредил глава Национальной медицинской палаты.

Важно, чтобы к новой возможной вспышке были готовы не только в российских ковидных стационарах, но и в поликлиниках и больницах, не специализирующихся на инфекциях. Туда могут поступать с неотложной патологией или на плановые операции пациенты с коронавирусом, и нужно понимать, как их вести.

ЖИЗНЬ «НА АВОСЬ»

- Я сторонник жесткого масочного режима. И глубоко убежден: вот эта простая маска спасла мне жизнь, - подчеркнул знаменитый врач. - Я нахожусь в группе очень высокого риска, в числе людей «далеко за восемьдесят» (доктору Рошалю 87 лет. - Ред.). Нет лучшего средства, чем маска, чтобы минимальными усилиями снизить заболеваемость и дать возможность системе здравоохранения подготовиться к успешной борьбе с ковидом.

Но посмотрите, что делается на улицах. Я этого просто не могу понять. Толпы без масок, в компаниях. Это жизнь «на авось»! Почему народ этого не понимает?! Может, чтобы они (антимасочники) ощутили опасность, надо устраивать им экскурсии в реанимационные отделения и показывать: вот так с вами может быть?

Кстати, вклад в «антимасочные» настроения могут вносить кадры на центральных телеканалах, где участники собраний, в том числе высокого уровня, стоят или сидят близко друг к другу без масок. Это неправильный и вредный пример, считает доктор Рошаль. Сложно с ним не согласиться.

В ТЕМУ

Коронавирус — не комар

За время, прошедшее с начала эпидемии COVID-19, появилось уже немало серьезных научных работ, подтверждающих эффективность масок и респираторов для защиты от коронавируса и снижения темпов распространения инфекции. Вирусологи давно развенчали одно из главных заблуждений антимасочников: мол, для микроскопического коронавируса маска — все равно что рыболовная сеть для комаров.

Вы не поверите, но вирусные частицы, в отличие от комаров, не имеют крылышек и не летают, смеются ученые. Ковид переносится вместе с каплями слюны и слизи из носа и рта инфицированных людей. А вот эти капельки маски и уж тем более респираторы вполне успешно задерживают. Да, не на 100%, но чем меньшая доза вируса попадет к вам в дыхательные пути, тем меньше будет инфекционная нагрузка. А значит, выше шансы, что организм успешно справится с возбудителем ковида.

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