Мэрия Нью-Йорка уйдет в недельный отпуск, несмотря на эпидемию коронавируса

Билл ди Блазио заявил, что он вместе со своей администрацией уйдет в неоплачиваемый отпуск на 7 дней Фото: REUTERS

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио заявил, что он вместе со своей администрацией уйдет в неоплачиваемый отпуск на 7 дней. Таким образом градоначальник якобы пытается сократить затраты города и сэкономить бюджетные деньги.

«На протяжении всего нынешнего кризиса сотрудники муниципалитета неустанно работали на благо жителей Нью-Йорка. Это болезненный шаг, но он подтвердит то, насколько мы привержены ответственному подходу к составлению бюджета… Мне больно говорить, что люди и их семьи потеряют недельную зарплату, но это то, что все они должны сделать, то, что я должен сделать», – заявил ди Блазио.

Согласно оценке экспертов, решение мэра позволит казне Нью-Йорка сэкономить порядка $860000.

Чиновники мэрии обязаны будут взять недельный отпуск в период с октября 2020 года до марта 2021 года. В целом решение мэра затронет почти 500 сотрудников аппарата.

Известно, что мэр Ньй-Йорка зарабатывает примерно $260000 в год. Таким образом, недельный неоплачиваемый отпуск выльется в экономию немногим более $5000.

Правда, городской голова заявил, что свою бесплатную неделю он проведет на работе. Последуют ли его примеру другие сотрудники мэрии, пока неизвестно.