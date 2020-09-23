Сноуден не собирается делиться своими доходами с правительством США

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ секретные файлы, содержащие информацию о тотальной слежке американских спецслужб как за своими гражданами, так и за жителями других стран Фото: REUTERS

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия передать властям своей страны доход за опубликованную им книгу с секретной информацией.

«CNN сообщил ошибочную информацию. Это не согласие. Я не соглашался с этим. Решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь в изгнании, но в любом случае у меня никогда не было таких денег», – написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Накануне американский телеканал сообщил о согласии Сноудена передать весь доход за книгу. Также CNN назвал сумму – $5 миллионов.

Сноуден также пошутил, сказав, что лучшим заголовком для статьи стал бы «США могут получить до 5 миллионов долларов, помиловав Эдварда Сноудена».

В 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ секретные файлы, содержащие информацию о тотальной слежке американских спецслужб как за своими гражданами, так и за жителями других стран. После заочного предъявления обвинения в шпионаже он был вынужден покинуть страну. В августе 2013 года получил временное убежище в России, а спустя некоторое время – вид на жительство.