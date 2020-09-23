Помпео отказался предсказывать судьбу «Северного потока-2», но надеется, что он не будет достроен

Майк Помпео отказался давать прогнозы относительно судьбы газопровода «Северный поток-2» Фото: REUTERS

Глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео в разговоре с журналистами немецкого телеканала Bild-TV отказался давать прогнозы относительно судьбы газопровода «Северный поток-2».

- Я не стараюсь предсказывать… Я не хочу предсказывать, что произойдет. – сказал он в финале разговора, отвечая на вопрос о будущем «СП-2».

Однако, перед этим в ходе интервью выразил некоторую уверенность:

- Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток-2» создает риск для Европы.., а также угрожает Украине. Поэтому мы надеемся, что «СП-2» не будет достроен. Мы работает над тем, чтоб создать коалицию, которая предотвратит это.

Госсекретарь США не стал хвастаться своими успехами на ниве создания этой коалиции. Он также не смог привести каких-либо доказательств того, как «СП-2» угрожает Украине и другим европейским государствам.