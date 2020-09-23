«Капельницы, уколы и плазма с антителами побили коронавирус за восемь дней»: Анну Нетребко выписали из больницы

Анна Нетребко выписалась из больницы и уже попробовала петь. Получилось! Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оперную диву Анну Нетребко выписали из больницы – она благодарит медицинский персонал 52-й московской клинической больницы за быстрое и эффективное лечение. Народная артистка говорит, что у нее была «ковидная пневмония средней степени тяжести». Нетребко подчеркивает: «Наши врачи лучшие и знают, как с этим вирусом бороться!»

Анна Нетребко на прошлой неделе отметила 49-й день рождения в больнице. Из соседней палаты с шариками и поздравлениями пришли друзья – Ильдар Абдразаков с женой. Первым после двух премьерных спектаклей оперы «Дон Карлос» заболел коронавирусом Абдразаков, через пару дней – Анна Нетребко.

Анна решила поделиться с подписчиками в социальных сетях информацией о своем течении болезни: «Говорю то, что мне сказали врачи. На данный Момент в Москве очень много заражённых. 75% болеет легко, как обычной простудой и не нуждаются в госпитализации. Вирус на каждого человека может повлиять по-разному и довольно быстро - этим он и опасен! У меня слабые легкие, подверженные бронхитным вирусам, которые были гораздо сильнее чем этот. Поэтому я знала, что заболею сильно и сразу, как только поднялась температура под 39 уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием - побили вирус за 8 дней».

В больнице оперную диву вылечили за восемь дней Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас звезда оперной сцены восстанавливает здоровье, у Анны еще осталось слабость, легкий кашель, обоняние почти восстановилось. Нетребко пробовала петь – радуется, что смогла.

Анна рекомендует: «Укрепляйте иммунитет. Питайтесь правильно и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии - человек с температурой распространяет вирус быстрее всего! И последнее! Тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте себя: потеря обоняния и температура это точно оно…»

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