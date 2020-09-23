Джастин захотел увидеть кровь Хабиба

Дастин выставил свое фото Дональдом Трампом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Прошло уже больше года с того момента, когда Хабиб Нурмагомедов последний раз выходил на ринг. Свою 28-ю победу он одержал 7 сентября 2019 года над американцем Дастином Пуарье. И с тех пор произошло множество драматических и даже трагических событий: пандемия, отмена боя с тони Фергюсоном, болезнь и смерть его отца от COVID-19 Абдулманапа Нурмагомедова, перенос даты следующего боя…

Но вот в конце лета стало ясно, что Нурмагомедов сойдется в октагоне с Джастином Гэтжи 24 октября. О том, что подготовка к поединку выходит на финишную прямую Хабиб сообщил у себя в Инстаграм.

Хабиб опубликовал фото со своим другом и спарринг-партнером Исламом Махачевым и подписал:

«Аккуратно пришли, попили воду после кофе

Подготовка продолжается, до жесткой водяной диеты остаётся не много.»

Кстати, за день до этого, 20 сентября, Хабиб Нурмагомедов отметил свой день рождения, побывав в столичном клубе «Самбо-70», где воспитывались многие друзья-соперники знаменитого бойца.

Генеральный директор «Самбо-70» (слева) выставил эту фотографию у себя в Инстаграм и подписал:

«Поздравляю с 32-летием Хабиба Нурмагомедова! Хабиб один из самых знаменитых российских бойцов, который подаёт пример множеству молодых спортсменов. Вдохновляет идти вперёд, ставить себе высокие цели и добиваться их. Желаю Хабибу здоровья, успеха и всего самого лучшего! Всегда рады вновь видеть у нас в "Самбо-70"!»

А тем временем активизировался соперник Нурмагомедова Джастин Гэтжи, которому явно неймется попасть в крепкие объятия дагестанского бойца. Вот что заявил сегодня ночью американский боец смешанного стиля:

“Я знаю, что увижу его кровь. Я хочу, чтобы он увидел свою кровь, и я хочу увидеть его реакцию. Я думаю, что он сумасшедший и любит соревноваться, но он не такой сумасшедший, как я. Он также не видел свою кровь много раз, я уверен. Его стиль борьбы - это не то, что вы ищете крови. Бьюсь об заклад, ему и в голову не придет, что он увидит собственную кровь”, - заявил Гэтжи, который, в отличие от Хабиба, ставит не на борцовские приемы, а на ударную технику.

А незадолго до этого Дастин выставил свое фото Дональдом Трампом и подписал.

«Для меня было большой честью встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки, он является большим поклонником ММА и был пионером этого вида спорта в его младенчестве.»

Хабиб на все эти вызовы реагировать не стал, хотя у него тоже есть самые высокопоставленные поклонники. Не хотелось бы, чтобы этот бой переходил в политическую плоскость…