Москвич отравил и изнасиловал врача нетрадиционной медицины

Девушку госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации с диагнозом расстройство личности и поведения Фото: Андрей КОПАЛОВ

Все случилось в одной из гостиниц на улице Электродная в Перово, куда заселился 33-летний Виталий К.* Мужчина заранее предупредил администратора, что к нему должен приехать врач и попросил не записывать данные о посещении в журнал. В районе 11 часов вечера в гостиницу пришла 31-летняя девушка-врач нетрадиционной медицины Марина С.*, о которой заранее предупредил постоялец. Девушка скрывала лицо и, не здороваясь, быстрым шагом проследовала в номер, где ее ожидал пациент. Что именно происходило за закрытыми дверями, неизвестно, однако каких-то криков о помощи или звуков борьбы никто не слышал. Около 2 ночи к администратору прибежала заплаканная Марина, которая сообщила, что ее опоили и изнасиловали. Девушка попросила вызывать скорую помощь.

«В больницу была доставлена 31-летняя врач нетрадиционной медицины Марина С.* Девушку госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации с диагнозом расстройство личности и поведения, связанное с употреблением стимуляторов. Медикам девушка смогла пояснить только то, что ее опоили неизвестным веществом, а после изнасиловали», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Более подробно Марина не смогла рассказать о случившемся ввиду своего состояния. Врачи занимаются ее здоровьем, а полиция разыскивает неизвестного Виталия К.*, который находился в одном номере с девушкой и успел скрыться, прежде чем Марина обратилась за помощью.

*имена изменены