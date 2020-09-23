Рухани сравнил ближневосточную политику США с убийством Джорджа Флойда

Хасан Рухани Фото: REUTERS

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с обращением, в котором прокомментировал попытки США восстановить санкции против Ирана в обход решений ООН.

Он сказал, действия Вашингтона на ближневосточном направлении сопоставимы с убийством Джорджа Флойда.

- Мы узнаем их ноги, стоящие на нашей шее. – сказал иранский президент. – Это ноги высокомерия на шее независимых государств… Иранская нация заплатила высокую цену за свое стремление к свободе и освобождению от господства и деспотизма. Как Джордж Флойд и все афроамериканское население США.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео объявил о возобновлении санкций против Ирана. В Вашингтоне пытаются сделать это вопреки решениям ООН, угрожая несогласным государствам введением американских санкций против них.

Напряженность между США и Ираном достигла апогея после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел Штаты из ядерной сделки с Ираном, которая была заключена при администрации президента Обамы.