Многие уже назвали эту инаугурацию тайной Фото: REUTERS

Не знаю, было ли когда-нибудь подобное в истории, но секретная инаугурация президента Белоруссии – это новое слово в мировой политике. Церемония, призванная поставить жирную точку по итогам скандальных выборов, не анонсировалась заранее и даже не транслировалась по республиканскому ТВ, как того требует 10 статья закона «О Президенте Республики Беларусь» (впрочем, в ней не упоминается прямой эфир).

На торжество не позвали ни зарубежных гостей, ни дипломатов. По крайней мере, посол России Дмитрий Мезенцев приглашения не получал. Зато автобусами свезли высших должностных лиц, депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, руководителей госорганов и организаций, деятелей науки, культуры и спорта.

Говорят, что большинству участников вечером поставили задачу явиться утром при полном параде в точку сбора. И только в автобусах они узнали, куда едут. И тем не менее, никаких утечек не произошло. То ли у людей телефоны отобрали, то ли это проявление беззаветной преданности. Как бы то ни было, до сообщения государственного информагентства полной уверенности в том, что происходит во Дворце Независимости, не было.

Многие уже назвали эту инаугурацию тайной. Однако Александр Лукашенко приехал на нее традиционным кортежем через весь перекрытый ради этого город. Хотя мог бы, пожалуй, прилететь на вертолете. Но президент Белоруссии решил провести спецоперацию. Зачем?

Самый простой ответ – чтобы не спровоцировать массовые акции протеста во время церемонии. Согласитесь, процесс вступления в должность главы государства выглядел бы куда менее убедительным, если бы под окнами Дворца собрались тысячи человек с оппозиционными флагами. Представляю интонации в мировых СМИ: «Диктатор короновал себя в то время, как его цепные псы жестоко подавляли демократические выступления оппозиции». На фоне обещаний Евросоюза больше не признавать Лукашенко президентом, такая картинка была бы очень кстати.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Фото: Телеграм-канал "Пул Первого"

И в этом плане Александр Григорьевич, как к нему ни относись, переиграл своих оппонентов, которые готовились к инаугурации как к последнему бою. Да, над этой церемонией будут потешаться, называть ее позорной и говорить, что во дворце собрались «все 80 процентов». Хотя по сути, это протокольная формальность. Да, будут указывать, что кортеж ехал по пустым улицам, на которые почему-то дружно не вывалили все сторонники президента. Хотя зачем, если они этого не делали и на предыдущих инаугурациях. Но если протестующим во время своих акций не грешно играть в кошки-мышки с силовиками, меняя маршруты движения по ходу марша и заставляя колонны автозаков метаться по всему городу, то почему в этой тактике должен себе отказывать Александр Лукашенко. И даже как-то странно его в этом винить. Фактически, у него не было выбора из пышного торжества с салютами и банкетами – это сейчас было бы неуместно. Поэтому шумному скандалу он предпочел тихий междусобойчик.

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