35-летняя многодетная мать из Пензы и еще 20 новых сенаторов появились в России

Мария Львова-Белова назначена членом Совета Федерации от правительства Пензенской области. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Валентина Ивановна поблагодарила уходящих сенаторов за «усердие и командный дух». И поприветствовала новых сенаторов. В их числе оказалась и 35-летняя многодетная мать из Пензы Мария Львова-Белова. У Марии Алексеевны пятеро своих детей и 8 детей под опекой. Она основала проекты по социальной адаптации «Квартал Луи», «Дом Вероники» и Новые берега» и, конечно, украсит своей работой Большой дом на Большой Дмитровке.

Вместо бывшего первого вице-спикера Николая Федорова (первого президента Чувашии), у Валентины Матвиенко теперь два новых первых заместителя. Два Андрея. Одним из них стал Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России», который представлял в верхней палате парламента Псковскую область. Вторым — 16 лет представлявший в СФ правительство страны Андрей Яцкин. Но теперь он представляет Ростовскую область.

Вот как прокомментировал изменение расклада сил в Совфеде для «КП» Франц Клинцевич, который до 23 сентября представлял в сенате Смоленскую область.

- Как вам представили новых первых вице-спикеров?

- Двух первых заместителей председателя Совета Федерации в верхней палате знают очень хорошо. Потому необходимости в каком-то особом их представлении не было. И в их избрании на эти посты не возникло проблем - это обсудили на Совете палаты предварительно. И председатели комитетов это обсудили тоже - и довели до всех сенаторов. Тут полное взаимопонимание.

- Что меняет приход первыми заместителями Матвиенко таких людей как Турчак и Яцкин?

- Яцкин с 2004 года был представителем правительства в Совфеде. После того, как он стал сенатором, стало понятно, что он идет в качестве первого заместителя. У политического руководства страны есть свое видение конструкции Совфеда.

- Но и генсек Единой России становится правой рукой главы Совфеда

- Очевидно, что это усиление позиции партии.

- А кто - Турчак или Яцкин - будет вести заседания Совфеда в отсутствии Матвиенко?

- Думаю, будет практика взаимозаменяемости. И прежде заместители вели заседания во время командировок Валентины Ивановны. Жизнь есть жизнь. Для того заместители и создаются.

За много лет работы в Думе и в Совфеде я видел, что первый вице-спикер принимает участие и в заседаниях правительства и в важных комиссиях. Он - связующая нить между исполнительными и законодательными структурами власти.

- Федоров с этой ролью справлялся не очень?

- Он ее великолепно выполнял. Но он написал заявление — значит с ним предусмотрены другие конструкции. Он потому и остался сенатором. И такие обширные коммуникации Яцкин имеет, серьезные. Потому палата ничего не потеряет. Его все знают. Это, может быть, усилит те тенденции, которые наметились после принятия изменений в Конституции. Роль верхней палаты объективно возрастает (как и нижней). Отсюда и кадровые изменения.