Тайна массовой гибели слонов в Ботсване разгадана

Люди гибли от коронавируса, а слоны не известно от чего.

Более 350 африканских слонов, обитавших в дельте Окаванго, стали жертвами природной катастрофы. Несчастные погибли от отравления нейротоксинами – ядами естественного происхождения. Их выработали ядовитые цианобактерии, которые расплодились сверх всякой меры в местных водоемах.

Слоны, пившие отравленную воду, и сами травились, - заявили представители Департамента национальных парков и дикой природы (Department of Wildlife and National Parks). По словам главного ветеринарный врача Ммади Рубена (Mmadi Reuben), которые приводит портал ScienceAlert, основанием для подобного вывода послужили анализы, проведенные в лабораториях ЮАР, Канады, Зимбабве и США.

Слонов в Ботсване много – около 130 тысяч особей. Их тут охраняют. С марта 2020 года слоны начали гибнуть десятками, что мистическим образом совпало со всплеском пандемии COVID-19. Поэтому какое-то время ветеринары «грешили» на коронавирус. Мол, не он ли губит слонов примерно так же, как и людей? Обвинения с китайской заразы вскоре сняли. Не подтвердились они. Тогда стали подозревать то сибирскую язву, то некую неизвестную заразную болезнь – то ли вирусную, то ли бактериальную, то браконьеров, то мстительных местных жителей, которым толстокожие гиганты вытаптывают посевы. Но до истинных причин ботсванцы так и не докопались. Массовые смерти прекратились к концу июня 2020 года, когда пересохли небольшие пруды и ямы с водой. Тогда и пришло понимание того, что искать причину катастрофы надо в воде. И что дело, скорее всего, в цианобактериях – тех самыми, от которых «цветет» вода. А она и в самом деле "цвела".

Погибших слонов часто находили у источников воды.

Ныне версия подтвердилась, тайна была раскрыта. Судя по всему, жара, которая охватила Африку, способствовала тому, что цианобактерии, «цветущие» в небольших водоемах, сконцентрировались настолько, что стали синтезировать и выделать яды. Ученые причисляют их к нейротоксинам - алкалоидам, которые разрушают контакты мышц и нервных волокон, вызывают паралич дыхательной мускулатуры и быструю смерть.

Побочный эффект глобального потепления… Слоны – его первые жертвы.

Сохранившиеся водоемы сейчас обеззараживают, но отдельные слоны продолжают травиться – и в Ботсване, и в соседней Зимбабве.

В местных болотах вода не столь ядовита.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Цианобактерии, они же сине-зеленые водоросли - древнейшие одноклеточные организмы - появились на Земле несколько миллиардов лет назад. Принято считать, что именно они «изобрели» фотосинтез и насытили атмосферу нашей планеты кислородом.

При определенных условиях цианобактерии синтезируют цианотоксины. Одни поражают нервную систему млекопитающих, другие – печень. Они и на людей «нападают».

Так выглядит мелочь, убивающая слонов.

Дельта Окаванго (Okavango Delta) — дельта реки, которая никуда не впадает. Это так называемая внутренняя дельта, не имеющая стока в мировой океан. Та, что в Ботсване, самая большая на Земле – заболочена и мелководна.

Дельта реки, которая некуда не впадает. Снимок со спутника NASA.

Ботсвана - независимое государство на Юге Африки, граничит с ЮАР, с Намибией, с Замбией и Зимбабве. Выхода к морю, как и знаменитая дельта Окаванго, не имеет. 70 процентов территории Ботсваны занимает пустыня Калахари.