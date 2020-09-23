Сенатор Сандерс пророчит Америке кошмары сразу после президентских выборов

Сандерс уверен, что Трамп будет считать себя победителем независимо от волеизъявления народа и откажется покидать кресло главы Белого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сам неоднократной пытавшийся штурмовать Белый дом, предупредил об огромной опасности, которая, по его мнению, грозит Соединенным Штатам после президентских выборов.

Сандерс уверен, что Трамп будет считать себя победителем независимо от волеизъявления народа и откажется покидать кресло главы Белого дома.

Такое развитие событий Сандерс называет «кошмарным сценарием» и грозится в ближайшее время развернуть агрессивную компанию по противодействию гипотетическим попыткам Дональда Трампа узурпировать власть после выборов.

- Сейчас моя главная задача — это не дать Дональду Трампу остаться в Белом доме, если он проиграет выборы, и не дать ему делегитимизировать результаты голосования, убедиться, что каждый голос учтен и что избирателей не запугивают, – заявил Сандерс.

Он планирует выступить с речью, в которой еще раз подчеркнет «опасность Трампа для демократии». И уже отправил запрос на проведение в Конгрессе США слушаний, на которых должны присутствовать представители демократов и республиканцев, а также руководители правоохранительных органов.

Тема слушаний – возможные меры противостояния попыткам действующего президента США остаться на посту президента в случае его поражения на выборах.