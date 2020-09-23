Павел Крашенинников: Впервые президент и Совет Федерации смогут отправлять в отставку судей, нарушивших законодательство и нормы этики

Павел Крашенинников
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Павел Владимирович. в предыдущем интервью забыл спросить... Президент же вас назначил своим представителем при обсуждении этого пакета. Как вам в новой должности?
- Все нормально.
- Будет ли зарплата?
- Нет, зарплаты не будет. Собственно говоря, это - продолжение нашей прежней деятельности. Вместе с коллегами - ещё двумя сопредседателями Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию - а это Талия Хабриева и Андрей Клишас - мы продолжаем уже начатое дело. Теперь вот - да, представляем президента при обсуждении и - в дальнейшем - при принятии законопроектов. Это логично. Вы знаете, что Владимир Путин попросил Рабочую группу мониторить подготовку и введение новых законов в действие. Чем мы и занимаемся.
- В предыдущих интервью «Комсомольской Правде» вы говорили - чтобы укрепить Конституцию, точнее, ее действие, - потребуется порядка ста новых законопроектов. И что в эту сессию вы 40 - 50 из этого ряда проработаете.
- Где-то так, да.
- Именно такое количество президент вам и отправил?
- Нет.
Понимаете, у нас нет какой-то гонки. Мы стараемся, чтобы все-таки приоритет был качества и системности этих законодательных актов. Потому что Конституция сама по себе ценна не одной какой-то поправкой или там двумя, а вот все они в системе, эти поправки, должны заработать.
И, конечно, создать в стране правовое регулирование более высокого уровня, которого мы достойны и которого мы достигли.
Эти законы также необходимо вписать в такую вот системность. И они не должны быть внутренне противоречивы.
- Их примерно десяток, этих законопроектов?
- В этом пакете - восемь. Но, надо понимать, что там - внутри законов по судоустройству - будут ещё и свои поправки. Поэтому, вы правы, да, - с десяток получается.
В принципе, это первый пакет. Там готовятся и другие изменения. В том числе новый закон о Госсовете.
- О, расскажите!
- Давай чуть позже.
По мере готовности, по мере наполнения этих законов поправками, мы обязательно расскажем, что они, в целом, будут собой представлять.
- Коль вы заговорили о судебной системе, какие там изменения готовятся?
- У нас есть блок поправок, связанных с Конституционным судом.
Все-таки у него - новые полномочия, связанные также с законотворческим процессом. Это когда президент может обратиться по поводу даже проекта закона на соответствие его Конституции. Мы знаем, что Конституционный суд теперь имеет возможность рассматривать спорные вопросы - в связи с трактовкой международных договоров и - также на их соответствие нашему Основному Закону.
Такие вопросы возникают не только в политике, но и в экономике.
Плюс - появляются полномочия у Совета Федерации и президента по поводу отрешения от должности судей, которые нарушили законодательство либо судебную этику. Такая процедура тоже предлагается. Она достаточно новая, у нас ее раньше не было.
- Серьезно? Это имеется в виду кого отрешать – федеральных? Или вообще - всех судей?
- Нет, не всех, а только конституционных, Верховного Суда, апелляционных и кассационных судов. Это их касается. Речь о руководстве этих инстанций, да.
- А еще? Мы же о силовых ведомствах вчера подробно не разобрали с вами тему...
- Мы говорили про правительство, про его формирование… Это, конечно, новое для России.
Просто хотел бы ещё добавить, что новый механизм укрепляет не только ветви власти, законодательную и исполнительную, не только Госдуму, Совет Федерации, президента и правительство. Но это и для общества в целом формируется такой баланс очень хороший.
- То есть?
- Потому что, все-таки через публичное назначение членов Кабинета министров общество будет непосредственно участвовать в его формировании. Тем более, видеть, что из себя представляет министр, вице-премьер, откуда он взялся, какая у него программа… какое образование, мировоззрение и так далее. На мой взгляд, это очень важно.
- Согласен.
- При этом, конечно, парламент берет на себя ответственность, если он утверждает или одобряет кандидатуры. Как, допустим, и в случае с Советом Федерации - там сенаторы с силовиками будут проводить консультации - перед тем, как их назначит президент. Конечно, ответственность в этом случае - за работу руководителей данных ведомств - ложится не только на правительство и президента, а, в полной мере, - и на парламент в том числе.
- А вот вопрос прохождения через парламент силовиков мы как-то вообще практически не затронули. И сейчас вы об этом - также вскользь.
- Силовики – они тоже члены правительства. Здесь - в законопроектах - новое только то, о чем я уже сказал - что они проходят, до назначения президентом, консультации в Совете Федерации.
Силовики – такое условное название, потому что там есть и МИД, Министерство юстиции...
Но здесь у президента достаточно большой объем полномочий. Глава государства формирует структуру и значительную часть руководства этих ведомств.
- Значит, руководителей ФСО, ФСБ не будут обсуждать в Совете Федерации?
- Нет, вы знаете, ФСО и ФСБ – руководители или директора - не являются членами правительства. Поэтому по поводу них консультации проводиться не будут. Это не правительство, это федеральные органы исполнительной власти.
- И завершающий - пока - вопрос. Вот я так понимаю, что сейчас Госдума представляет собой такой какой-то кипящий котел. Потому что параллельно идет обсуждение десятка законопроектов - в первом чтении, потом - дальше…
- Александр, ты в точку попал. Добавь сюда еще и обсуждение нового бюджета. То есть, прямо сейчас закладываются финансовые основы деятельности страны на следующий и на последующие годы...
- А что? И это тоже горячо?
- Конечно. Когда каждый депутат «бьется» за свой регион, за свои отрасли и так далее.
- Пандемия не сильно подкосила ваши ряды? Говорят, что десяток депутатов с коронавирусом - в больнице. И спикер Володин сделал заявление, что надо депутатам беречь себя...
- Знаете, в данном случае он абсолютно прав, потому что реально, конечно, нам нужно работу выстроить так, чтобы обезопасить себя от этой заразы.
Вот почему в Думе не работают буфеты, у нас ограничения по входу. Мы сдаем тесты постоянно. Это, конечно, вынужденная мера. Она не совсем законотворческая, но без этой организации работать было бы невозможно.
- Буфеты позакрывали. А - столовая?
- Нет, конечно, ничего не работает.
- А где же вы кушаете?
- С собой носим.
- А микроволновка есть, разогреваете или всухомятку едите?
- Организм пока принимает, все нормально.
- Бутерброды…
- Да, чай, кофе. Все нормально.
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