Клиентам МегаФона стала доступна новая опция «Копилка минут»

МегаФон объявил о запуске новой опции «Копилка минут». Теперь мобильный оператор сохраняет оплаченные минуты разговоров, и абоненты могут использовать их в любое другое время, если стандартного объема пакета не хватило.

Опция запущена в рамках тарифной линейки #БезПереплат, стартовавшей весной этого года. Тогда у клиентов появилась возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета. Опция, при которой сэкономленные гигабайты можно использовать потом, стала очень популярной. За эти месяцы клиенты накопили почти 10 тысяч гигабайт интернета: этого количества хватит, например, чтобы просмотреть 30 тысяч часов видео или прослушать онлайн около 3 миллионов музыкальных композиций. Развивая линейку #БезПереплат, мобильный оператор решил сохранять не только гигабайты, но и минуты разговоров.

- Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит, - комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

По его словам, с новой опцией абоненты смогут сэкономить и не тратить лишнего. Сохраненные минуты можно использовать, например, в праздничные дни, когда люди общаются с друзьями и родными и традиционно тратят на разговоры много времени.

Для того, чтобы активировать опцию «Копилка минут», необходимо зайти в личный кабинет. У тех, кто уже подключил перенос гигабайтов интернета, она активируется автоматически. Сколько минут будет сохранятся, зависит от тарифного плана: в среднем их количество в полтора-два раза превышает объем ежемесячного пакета.

Еще одна опция линейки #БезПереплат — возможность бесплатно пользоваться мессенджерами, даже если на счете нет денег. При этом клиенты могут не только писать текстовые сообщения, но и совершать звонки и отправлять файлы без использования пакета интернета. Даже при отрицательном балансе эти функции доступны в WhatsApp, Telegram, Facebook messenger, Viber, eMotion, TamTam и Snapchat.

Линейка #БезПереплат включает в себя защиту от нежелательных подписок в интернете, а также возможность подключения бесплатного пакета «МегаФон ТВ». В него входят 50 телеканалов, которые можно смотреть, не расходуя интернет-трафик.