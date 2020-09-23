«Гроб накрыт стеклом, Семчев и Бабкина плакали»: в Москве простились с ведущим «Русского лото» Михаилом Борисовым

Сегодня Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище Фото: Иван МАКЕЕВ

Друзья на похоронах 72-летнего Михаила Борисова говорили: «Ушел как артист – со съемочной площадки». Михаила Борисовича в минувшую субботу «Скорая» увезла со съемок проекта «У нас выигрывают» в больницу, спасти его жизнь не удалось.

Из-за коронавируса церемония проходила в особом режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

Весельчака Борисова миллионы телезрителей узнали, как ведущего «Русского лото». Но это лишь один момент его творческой биографии. Основное место работы артиста много лет было в Театральном институте имени Б. Щукина, где Борисов заведовал кафедрой режиссуры. Здесь же, на Большой сцене театрального института, сегодня прощались с Михаилом Борисовичем. Пришло много его студентов – «борисовцы», как они себя называют, очень любили мастера, общались с ним и после окончания института.

С неожиданной смертью отца тяжелее всего смириться детям Фото: Иван МАКЕЕВ

Распорядитель церемонии прощания предупреждал всех, что подходить близко к гробу нельзя. Гроб сверху герметично накрыт стеклом – издалека его практически незаметно. На церемонии сказали, что у артиста была диагностирована пневмония. На вопросы: был ли подтвержден коронавирус - близкие не ответили, а остальные этого просто не знают. Ранее сообщалось о том, что у Борисова обнаружили коронавирус, большой процент повреждения легких.

Александр Семчев Фото: Иван МАКЕЕВ

На входе в зал прощания всем измеряли температуру, раздавали маски, перчатки и разрешали входить только в масках. В зал пускали по одному человеку. Друзья, ученики, коллеги послушно выполняли распоряжение – отдавали цветы, не подходили к гробу ближе, чем на метр. Соблюдали все меры предосторожности из-за коронавируса. Ученик Борисова, актер Григорий Антипенко, произнес проникновенную речь о любимом мастере, уникальном учителе.

Екатерина Гусева Фото: Иван МАКЕЕВ

У Михаила Борисовича множество звездных учеников – Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Мария Порошина. Пришедшие поклонники старались разглядеть звезд. «Гроб накрыт стеклом, Семчев и Бабкина плакали», - передавали женщины информацию друг другу. Артистов без грима и в масках узнать было сложно.

Пришел публично проститься со своим учителем Александр Семчев. Заслуженный артист считает, что главным в жизни артиста был театр, а ведение лотереи – больше заработок: «Это был приличный проект. Там же не копались в грязном белье. Люди играют в лотерею с надеждой – это их выбор». Семчев выглядел очень расстроенным, слез сдерживать не стал. Екатерина Гусева с букетом цветов простилась с Михаилом Борисовичем: актриса говорит, что он был близким человеком для ее семьи.

Андрей Соколов Фото: Иван МАКЕЕВ

Надежда Бабкина с сыном Данилой уже переболели коронавирусом, поэтому, в отличии от многих коллег, не побоялись приехать проститься с другом семьи. Надежда Георгиевна была в черном костюме, даже маску подобрала траурного цвета. Она посидела с родными Борисова, выразила соболезнования.

У Михаила Борисовича множество звездных учеников Фото: Иван МАКЕЕВ

С неожиданной смертью отца тяжелее всего смириться детям. Сын, 30-летний Вениамин Борисов, был самым близким другом отца, который его вырастил один, так как жена умерла при родах. Дочь от первого брака Михаила Борисовича была близка с отцом, на прощании Мария сидела рядом с братом и его женой. Коллеги Борисова чаще всего подходили к Вениамину, так как он вырос на их глазах, был коллегой отца и знаком со многими звездами – мужчина сценарист и ТВ-редактор.

Надежда Бабкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище.

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