Вторая волна коронавируса в спорте: в «Челси» заболели 8 игроков, в «Роторе» - 10

В конце лета на карантин ушел лондонский «Челси», где заболели сразу 8 игроков Фото: REUTERS

Футбол

В Российской Премьер-лиге уже две «баранки» получил волгоградский «Ротор», которому в среду присудили поражение в несостоявшейся 19 сентября игре против «Ростова». Ранее волгоградцам записали 0:3 против «Краснодара». Мало того, вчера стало известно об отмене и матча группового этапа Кубка России «Динамо» (Ставрополь) - «Ротор», намеченного на 23 сентября.

По словам гендиректора клуба Андрея Рекечинского, «масштаб бедствия оказался слишком велик». За последние дни в команде было выявлено 10 положительных тестов на COVID-19, и «Ротор» оказался загнанным в угол. Сейчас команда с двумя очками занимает последнее место в турнирной таблице и вариантов улучшить свое положение не просматривается.

Виноват ли в этом сам клуб, который только вернулся в РПЛ? Если посмотреть футбольную карту Европы, то зараза атакует самые разные, в том числе и топ-команды в разных странах. Так, еще 19 августа перенесли, а потом и вовсе отменили квалификационный матч Лиги чемпионов «Слована» с "Клаксвиком" (Фарерские острова), поскольку в клубе из Словакии заболели игроки не только основной команды, но и дублирующего состава. «Словану» записали «баранку», а островитяне прошли во второй раунд, где уступили «Янг Бойз» (1:3).

А дальше пошло-поехало.

В конце лета на карантин ушел лондонский «Челси», где заболели сразу 8 игроков. На прошлой неделе положительные тесты сдали три игрока и два члена тренерского штаба бельгийского «Андерлехта». 5 игроков оказались инфицированными в португальском «Спортинге», а в турецком «Бешикташе» COVID-19 нашли сразу у 12 человек - 7 игроков и 5 технических работников клуба.

Словом, «Ротор» совсем не одинок в своем горе, и мы можем только пожелать ему не складывать руки и брать пример с «Оренбурга». Напомним, что у оренбуржцев еще летом в клубе случилась эпидемия, из-за чего они пропустили несколько матчей и вылетели из РПЛ. Но не развалились и теперь всех рвут в ФНЛ, уверенно занимая там первое место.

Хоккей

Судьбу «Ротора» в нашем хоккее разделил ярославский «Локомотив», которому вчера засчитали техническое поражение в матче с китайским «Куньлунем». Любопытно, что ярославцам записали «баранку», поскольку они теоретически могли сыграть молодежным составом, но решили не травмировать игроков. А вот игры «Барыса» и «Йокерита» пока просто перенесли, поскольку казахи и финны не имеют своих фарм-клубов, выступающих в МХЛ.

Кстати, у «Йоккерита» перенесли сразу четыре встречи, поскольку «клоуны» недавно играли с «коронавирусным» «Нефтехимиком», и финские власти посадили их на двухнедельный карантин.

До 5 октября закрылись на самоизоляцию и хоккеисты «Динамо» (Рига), где выявили десять инфицированных игроков.

А если сюда еще добавить, что еще «Амур», «Нефтехимик», «Торпедо" и московский "Спартак" в начале сезона играли не полными составами, то можно утверждать, что пока главные хоккейные баталии происходят отнюдь не на льду, а в медицинских кабинетах.

Но сезон пока ни одна лига отменять не собирается. Пока…