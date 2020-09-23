"У Вагана появится сестричка": Петросян прячет пятую жену от богатых и молодых соперников

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова перестали скрывать от общественности свое счастье Фото: Мария РЕМИЗОВА

Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова перестали скрывать от общественности свое счастье. После того, как 75-летний сатирик показал маленького сына Ваганчика народу, пятая жена юмориста опубликовала целую серию снимков, сделанную во время прогулки с малышом недалеко от дома супругов. В парке Новодевичьего монастыря тишь да благодать. Меж тем в окружении звездного семейства уверены - совсем скоро Петросян и Брухунова подарят сыночку сестричку.

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова и их сын Ваган проживают в элитном жилом комплексе в районе Хамовники, который является одним из самых дорогих в Москве. Поговаривают, что у пары здесь не одна, а целых две квартиры площадью около 232 квадратных метра и стоимостью порядка 275 миллионов рублей каждая. Комплекс располагается за высоким надежным забором, находится под круглосуточной охраной. Без спецпропуска на территорию не попасть.

Правда, многие жители этих элитных домов вообще не в курсе, что проживают по соседству со знаменитым юмористом. "Я никогда и не видела эту Брухунову тут. Наверное, Петросян прячет ее от нас. Народ у нас тут состоятельный, молодых обеспеченных мужчин полно. Вдруг уведут?", - говорит дама с ребенком.

Ее тут же поправляет другая соседка. "Петросян живет в этом жилищном комплексе где-то полтора года. Но встретить его можно только на подземной парковке. А оттуда он сразу в лифт и домой. Возле дома никогда не гуляет. Татьяну я тоже не видела еще здесь. Правда. Впечатление такое, что Петросян ее прячет", - цитирует женщину Собеседник.Ru.

На территории элитного комплекса есть свой детский сад, двери которого уже открыты для маленького Ваганчика. "Я видела новость о том, что у Евгения Петросяна родился сын. О том, что он живет в этом жилищном комплексе, я слышала. Будем рады, если Ваганчика к нам отдадут, когда он подрастет", - сказала работница учреждения.

Тем временем сама Татьяна стало часто рассказывать о своих материнских буднях. "Мне повезло, видимо, сын очень любит гулять. Сидит или лежит спокойно и с интересом рассматривает все вокруг", - написала Брухунова в комментариях под фото с прогулки с малышом в парке.

Поклонники порадовались за молодую мамочку. А некоторые выказали предположение, что совсем скоро у сыночка Петросяна появится сестричка, Ведь рядом с молодой женой артист буквально расцвел. С поклонниками пары согласна и клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина. Специалист уверена - на одном ребенке Татьяна и ее именитый супруг вряд ли остановятся.

"Евгений Ваганович сделал правильный и мудрый выбор, вступив в отношения с Татьяной. Любо-дорого смотреть, как он помолодел и преобразился. В роли молодого отца Евгений Ваганович словно скинул несколько десятков лет. Энергетика спутницы позитивно сказалась на физическом и душевном состоянии юмориста. Очень милая пара. Рождение ребенка еще больше украсило и скрепило этот союз. По мужчине всегда видно, насколько он доволен личной жизнью. Уверена, что скоро в семье Петросяна будет еще прибавление, и у Вагана появится маленькая сестричка", - говорит эксперт.

Впрочем, Перелыгина предупреждает: чтобы юморист смог подольше находиться рядом с ребенком, ему нужно забыть о героизме в постели. Во время занятий любовью Петросян должен думать в первую очередь не о партнерше, а о себе. "Советую не геройствовать сильно в постели с юной женой. Это чревато проблемами с сосудами. Акробатику тоже лучше оставить посетителям дискотек", - резюмировала семейный доктор.