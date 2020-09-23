На богатых и небогатых рассчитайсь! Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

Мишустин также рассказал, что правительство вводит электронные сертификаты для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

С 1 января 2021 года в России вводится так называемый налог для богатых. Тех, чьи годовые доходы превышают 5 миллионов рублей, будут платить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) по ставке 15%, а не 13%, как сейчас.

Подготовленный правительством законопроект уже внесен в Госдуму. Но, как рассказал на заседании правительства в среду премьер Михаил Мишустин, часть доходов граждан могут не попасть под повышенный НДФЛ.

- Нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие - исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке, - заявил Мишустин.

По словам премьера, такой подход «соответствует принципу социальной справедливости и социальной ответственности людей, получающие доходы выше среднего».

- Это и есть главная идея законопроекта, - отметил Мишустин.

Повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 миллионов рублей. Премьер заверил, что механизм взимания повышенного НДФЛ будет «максимально необременительным для людей».

- Не надо будет бегать и собирать справки, если человек получает доходы не из одного источника, всю эту работу проведет налоговая служба и по итогам года направит уведомление о необходимости уплаты такого налога, - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что средства собранные от повышения НДФЛ будут направляться на лечение тяжелобольных детей.

- Часть средств за следующий год поступит в бюджет только в 2022 году. Но деньги на лечение детей с редкими заболеваниями должны быть уже в 2021 году, и мы зарезервировали их в проекте бюджета, - отметил премьер.

Мишустин также рассказал, что правительство вводит электронные сертификаты для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Сейчас они предоставляются инвалидам через Фонд социального страхования, либо государство компенсирует затраты на их покупку и ремонт. Электронные сертификаты вводятся в дополнение к этому. Как рассказал Мишустин, инвалиды смогут самостоятельно, без долгих согласований определять, какую модель технического средства оплатить с помощью сертификата. Все данные о товарах и услугах, на которые можно использовать электронные сертификаты, будут собраны в специальной федеральной государственной информационной системе.

- Процесс станет проще, быстрее и удобнее. Выбрать электронный сертификат или воспользоваться существующим порядком - это решит сам человек, - заметил Мишустин.

В ближайшие два года правительство планирует распространить электронные сертификаты на обеспечение льготников лекарствами, а детей-инвалидов - лечебным питанием.