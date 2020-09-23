Галустян, Светлаков и Незлобин: стартует второй сезон шоу "Русские не смеются"

Во втором сезоне в гости в Светлакову и Галустяну заглянут и звездные участники - например - экс-капитан команды КВН «СОК» Дмитрий Колчин (справа) Фото: Телеканал СТС

Согласитесь, тишина в зале - самое неприятное, что может случится с комиком во время выступления. Расшевелить, "раскачать" аудиторию, спровоцировать ее на ответные эмоции - задача сложная, но еще сложнее она становится тогда, когда зрители всерьез нацелены на то, чтобы не засмеяться. В этом суть проекта "Русские не смеются": участникам необходимо заставить зрителей в зале улыбаться, а зрители, в свою очередь, пытаются сохранять серьезное выражения лиц, ведь тем самым они еще и оберегают внушительные суммы из призового фонда (напомним, в каждом выпуске проекта разыгрывается до миллиона рублей). Любая улыбка, не говоря уже о громком смехе, дорого обходится команде "несмеян" - деньги с их счета переползают в карман участника. И схитрить не получится, ведь за зрительской мимикой следит специальная система Smile Cam ("Улыбчивая камера").

В новом сезоне развеселить почтенную публику попытаются множество самородков со всей страны, причем среди них будет немало совсем юных комиков. Присоединятся к ним и знаменитости - например, экс-участницы шоу Comedy Woman Наталия Медведева и Елена Борщева, а также звезда команды КВН "СОК", сериалов "Большая игра" и "Сториз" Дмитрий Колчин.

Сохранится и звездный триумвират ведущих - рулить процессом будут Сергей Светлаков, Михаил Галустян и Александр Незлобин. Александр, кстати, считает, что пандемия в какой-то степени пошел проекту на пользу: «Благодаря переносу съёмок из-за карантина у нас появилось больше времени, чтобы найти ярких артистов и проработать с ними номера. Поэтому, на мой взгляд, в плане контента второй сезон получился в два раза лучше, чем предыдущий».

СТС, "Русские не смеются", с 25 сентября по пятницам, 20:00