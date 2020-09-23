Путин заявил об «укорачивании» нефтяной иглы

Владимир Путин выступил в Кремле перед членами Совета Фото: REUTERS

- Суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперёд зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны, - заявил на встрече с сенаторами в Кремле Владимир Путин. - А это историческая преемственность, моральные ценности, это надёжные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества.

Совет Федерации в среду начинал новую сессию, и в этот день президент подвел итоги сделанной работы и обозначить новые задачи. По большому счету, это было мини-Послание президента Федеральному собранию.

Путин перечислял то, что предстоит сделать парламентариям и какие социальные обязательства взяло на себя государство. Среди примеров достижений были и принципиальные изменения с структуре экономики России.

- У нашей экономики уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок, - констатировал президент. - Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Существенно расширяются полномочия обеих палат парламента. Возрастает роль Государственной Думы в формировании Правительства, Совета Федерации – в назначении руководителей силовых ведомств, Генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации.

- Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить на крючок, поставить в зависимость.

- Все более значимую роль играют несырьевые отрасли, набирают силу новые, высокотехнологичные сектора. Эту качественную динамику нужно наращивать, создавать современные рабочие места, добиваться роста доходов российских семей на этой основе, на этой базе.

- Одной из наших ключевых задач является снижение уровня бедности. Эта проблема затрагивает миллионы людей в нашей стране, она будет решаться в первую очередь.

- В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году.