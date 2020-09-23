Генпрокурор обратил внимание на негатив, который льется на детей в интернете

Генпрокурор России Игорь Краснов

- Острой проблемой стала передача негативной информации через Интернет при отсутствии эффективного контроля за транслируемым контентом. С его помощью дети не только вовлекаются в преступную деятельность, деструктивные молодежные движения, но и сами становятся жертвами преступлений, вплоть до ухода из жизни в результате понуждения к суицидам, - заявил Генпрокурор России Игорь Краснов на координационном совещании по вопросам профилактики детской преступности, которое прошло этим днем в ведомстве.

Краснов указал на упущения в организации профилактической работы в учреждениях образования, органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершеннолетних. Генпрокурор подчеркнул, подобная халатность занимает особое место среди причин, влияющих на состояние законности в данной сфере.

Глава ведомства отметил, что уровень подростковой преступности за последние десять лет сократился более чем в 2 раза. В 2019 году несовершеннолетними совершено 41 548 уголовно наказуемых деяний (-4,6 % в сравнении с 2018 годом). Положительная динамика сохраняется и в текущем году. По итогам 3 месяцев 2020 года количество таких преступлений сократилось на 5,1 % (с 9 тыс. до 8,6 тыс.).

- Обеспокоенность сотрудников прокуратуры вызывает рост числа преступных посягательств в отношении детей. В прошлом году количество таких уголовно наказуемых деяний по сравнению с 2018 годом увеличилось на 3,4 % – с 96 150 до 99 382. От них пострадал 107 571 ребенок (+0,7 %), в возрасте до 14 лет – 66 048 (+1,1 %), - привел тревожные цифры Генпрокурор России.

В мероприятии приняли участие ответственные должностные лица Администрации Президента России, Федерального Собрания России, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, директор Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации Александр Бортников, руководители других заинтересованных органов.