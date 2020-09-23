Авиасообщение Москва - Минск будет открыто с 26 сентября 2020 года: Вместо прежней сотни будет два рейса в неделю

C 30 сентября авиакомпания “Белавиа” будет выполнять рейсы в Минск из "Домодедова" Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Беларусью правительство приняло 20 сентября. И на днях оно уже станет реальностью: с 26 сентября 2020 года “Аэрофлот” начнет летать в Минск из Москвы - аэропорта “Шереметьево”, а с 30 сентября авиакомпания “Белавиа” будет выполнять рейсы в столицу Беларуси из “Домодедова”.

У каждого перевозчика будет один рейс в неделю. У “Аэрофлота” по субботам, а “Белавиа” по средам. Ограничение на количество полетов введено правительством РФ. Причем в документе сказано про один рейс в неделю. Почему в реальности будет выполняться два? Это связано с международными авиационными соглашениями: воздушное сообщение между государствами организуется на принципах взаимности, национальные перевозчики двух стран имеют право на одиноковые частоты (то есть количество рейсов). А дальше уже дело авиакомпании, все положенные частоты использовать или нет, обычно это определяется спросом на каждом маршруте, и официальный паритет соблюдатся не всегда. Так что сейчас – один у “Аэрофлота”, плюс один у “Белавиа”.

Но в любом случае это слезы по сравнению с тем, что было до пандемии. “Аэрофлот” в прошлом году летал из Москвы в Минск 42 раза в неделю (в зимнем расписании 2019\2020), “Белавиа” - даже 56 раз в неделю. Практически сто рейсов в неделю в общей сложности! По 14 бортов в день. Мало того, та ж “Белавиа” летала не только в российскую столицу, но и в Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону , Воронеж, Казань, Нижний Новгород. Сейчас все эти рейсы приостановлены.

Для сравнения: в Швейцарию из России сейчас тоже два рейса в неделю. При том, что в прекрасную альпийскую страну россиян с туристическими визами вообще не пускают, только с ВНЖ, для учебы или лечения. В Каир разрешены три рейса в неделю (то есть в реальности шесть), на Мальдивы два. При всех прелестях Мальдив – с Беларусью у россиян намного больше родственных, дружеских и деловых связей.

Сколько стоят билеты? Вполне гуманно. От 8500 – 8880 рублей у “Белавиа”, без багажа, это цены на вторую половину октября – ноябрь.