Лауреатов Нобелевской премии-2020 наградят дистанционно

Исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нобелевский комитет принял решение отказаться от персонального вручения премий победителям и провести церемонию награждения посредством онлайн-трансляции. Изменения формата связано с пандемией коронавируса, хотя в Швеции, где расположен оргкомитет премии, карантинные ограничения не вводились.

Церемонию вручения Нобелевской премии проведут 10 декабря 2020 года, однако вместо роскошного мероприятия и банкета предполагаются лишь онлайн-включения из разных стран мира.

«Это особенный год: каждый должен пойти на жертвы и адаптироваться к совершенно новым обстоятельствам, но мы все равно будем отдавать дань уважения лауреатам, их открытиям и достижениям», – сказал исполнительный директор фонда Ларс Хайкенстен.

Всем лауреатам будет также предоставлена возможность посетить аналогичную церемонию в декабре следующего года.

При этом планируется, что вручение Нобелевской премии мира все же пройдет в норвежской столице, Осло как обычно, но с меньшим количеством приглашенных.