Немецкие депутаты направили запрос: кто оплачивал лечение Навального

Алексей Навальный был пациентом немецкой клиники Шарите Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30-дневная больничная эпопея Алексея Навального близка к завершению: стало известно, что он почти выздоровел и покидает стационар берлинской клиники «Шарите».

Состояние его здоровья стало поводом для сильнейшего похолодания между Москвой и Западом: по аналогии с делом Скрипалей, в нынешнем «отравлении оппозиционера» обвинили Россию. И теперь многие призывают отменить главный российско-немецкий экономический проект — газопровод «Северный поток-2».

Однако эта история вызывает вопросы у многих немецких политиков. Так, депутат Берлинского регионального парламента Гуннар Линдеманн (партия «Альтернатива для Германии») рассказал «КП», что подал ряд депутатских запросов в адрес властей германской столицы — чтобы выяснить источники, из которых финансировалось лечение и пребывание россиянина в ФРГ.

— Нахождение господина Навального в Берлине не должно финансироваться из кармана нашего налогоплательщика, — сказал Гуннар Линдеманн «КП». — Вообще вся эта история не идёт на пользу германо-российским отношениям. Есть сведения, что у Навального имеются связи с американскими гуманитарными структурами [так, в 2010 году он прошёл «образовательную программу для молодых лидеров» в Йельском университете — Прим. ред.] — притом, что США выступают против строительства «Северного потока-2». На мой взгляд, вся история с Навальным может быть провокацией спецслужб, спланированной где-то вдалеке от Германии и России.

Что интересно, на один из депутатских запросов Линдеманна — «Откуда финансы?» — городское правительство, хоть и в самых общих фразах, ответило. И косвенно признало, что те самые «деньги немецкого налогоплательщика» на Навального всё-таки потрачены. Например, когда по прилету в Берлин его сопровождал целый эскорт полиции и спецслужб:

«Расходы на полицейские операции в основном покрываются бюджетными средствами, зарезервированными на соответствующие нужды», — говорится в ответе берлинских властей за запрос депутата.

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