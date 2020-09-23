ПСБ поможет со строительством жилья в Удмуртии

ПСБ и компания «КОМОССТРОЙ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Оно предусматривает развитие инвестиционных проектов жилищной инфраструктуры, а также улучшение условий ипотечного кредитования населения в регионах работы девелопера.

Документ в присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы банка Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков.

- КОМОССТРОЙ - наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов, – заявил Константин Басманов.

- Поддержка ПСБ поможет компании и дальше возводить новые жилые дома, не снижая высокого темпа и неизменного качества строительства, - добавил Андрей Осколков и подчеркнул, что подписание соглашения – это очередной шаг в развитии двустороннего сотрудничества.

Группа компаний «КОМОССТРОЙ» основана в 2004 году. За это время ввела в эксплуатацию более одно миллиона квадратных метров жилья. В квартирах проживают около 28 тысяч человек. По данным Единого реестра застройщиков, компания входит в ТОП-3 по России по уровню надежности.