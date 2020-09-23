Чиновники объяснили, почему не нашли, на что потратить триллион рублей

Министр финансов России Антон Силуанов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В коридорах власти уже прикидывают, как лучше тратить деньги в 2021-м, а чиновники только закончили отчитываться за исполнение бюджета в прошлом году. На заседании Госдумы обсудили, как власти распорядились средствами.

В прошлом году бюджет страны был исполнен с профицитом 1,8%. Это стало возможным, благодаря дополнительным доходам от продажи углеводородов. Они пошли в Фонд национального благосостояния.

- Но уже в прошлом году цены на нефть стали снижаться, и в 2020-м эта тенденция продолжается. Но при этом курс рубля сохранил устойчивость. Это стало возможным, благодаря бюджетному правилу, - подчеркнул министр финансов России Антон Силуанов.

При этом не нашлось применения 1,1 трлн рублей. Это бюджетные ассигнования, которые были запланированы, но так и не были использованы. Как сказал председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в бюджете-2019 каждый 20-й рубль оказался невостребованным.

Неужели в России не на что деньги потратить?!

- Конечно, это большие деньги, которые не попали в экономику, - признал Силуанов. – Но почти треть из этой сумму, это госконтракты, оплата по которым перенесена на этот год. Еще около 300 млрд рублей по закрытым статьям расходов также перешли на 2020-й. Это во многом те резервы, которые мы использовали, чтобы пройти непростое время пандемии.

Депутаты проголосовали за закон об исполнении бюджета.

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

Увеличение доли оклада в зарплате бюджетников

В первом чтении принят законопроект об отраслевых системах оплаты труда бюджетников. Он должен в корне изменить ситуацию, которая сложилась во многих сферах, когда большую часть зарплаты человека составляет премия. А значит, непосредственный начальник такого сотрудника может манипулировать этим: ведь от него зависит, дать премию или лишить ее.

Вместо того, чтобы каждый муниципалитет решал, из чего именно будет состоять зарплата учителей, врачей и других бюджетников, предлагается передать эти полномочия на уровень правительства РФ. Планируется, что премия не сможет составлять больше 30% от зарплаты бюджетников. Впрочем, пока в законопроекте такой нормы нет.

Повышение акциза на табак

Большинство депутатов проголосовали за повышение акцизов на табак. По сравнению с 2020 годом этот косвенный налог должен «потяжелеть» на 20%.

- Это решение должно привести к изъятию сверхдоходов у табачных компаний, а не к повышению стоимости сигарет, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил коллегам взять на контроль этот вопрос и проследить, кто заплатит за повышение акцизов.

Поддержка издательствам и СМИ

В третьем чтении принят закон, который облегчит жизнь издательствам и СМИ. Часть печатной продукции можно списать: если она оказалась бракованной или просто не продалась. Это важно, потому что такие книги, журналы и газеты относят к прочим расходам, и они уменьшают базу по налогу на прибыль. То есть издательства сокращают свои затраты. Если сейчас максимальный объем потерь 10%, то новый закон увеличивает возможный объем потерь до 30%.