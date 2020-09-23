Николаев и Проскурякова объявили о радостном событии в семье

Композитор Игорь Николаев с супругой певицей Юлией Проскуряковой Фото: Борис КУДРЯВОВ

В семье Игоря Николаева и его молодой жены Юлии Проскуряковой большая радость. О ней супруги синхронно объявили в блогах.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе десять лет. Ровно столько прошло со свадьбы композитора с молодой певицей. "Сегодня наш день! Десять лет как мы стали мужем и женой", - объявила 38-летняя исполнительница.

Ее муж поддержал почин любимой: "10 лет как одно счастливое мгновение! Сегодня наш день!".

Супруги наверняка отметят розовую свадьбу по-особенному. 60-летний Николаев поддерживает романтику в отношениях с молодой женой и продолжает баловать ее подарками. Не так давно он подарил ей роскошную гардеробную. Часто маэстро посвящает любимой супруге стихи.

Артисты давно не обращают внимание на слухи и сплетни о себе. Так, минувшим летом появилась информация о грядущем разводе пары. Злопыхатели вовсю шептались о разрыве Николаева с женой. Произошло это якобы из-за чувств Проскуряковой к студенту, с которым она познакомилась в ГИТИСе. Домыслы, что и Игорь мог увлечься какой-нибудь молодой певицей, также регулярно циркулируют в прессе.

Светские хроникеры начали атаковать друзей певицы звонками, чтобы выведать хоть какие-то подробности происходящего. Позже Юля выступила с официальным опровержением слухов о подготовке к разводу с Николаевым. Она подчеркнула, что никогда не думала уходить от Игоря, отметив, что у них крепкий брак. "Мы с Игорем вместе уже 15 лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом еще больше времени. Возникали ли у меня мысли уйти? Нет", - заверила красавица.

Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев встретились в 2008 году. После встречи с композитором жизнь молодой певицы изменилась. Она отправилась с ним на гастроли по США, а в 2010-м стала его женой. Пять лет назад Юля подарила мужу очаровательную дочь Веронику. Николаев души не чает в ребенке и проводит с малышкой каждую свободную минуту.