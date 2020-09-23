Прокуратура Болгарии: двум российским дипломатам предъявили обвинение в шпионаже

Российские дипломаты обвинены прокуратурой Болгарии в шпионаже. Фото: EAST NEWS

Два российских дипломата обвинены прокуратурой Болгарии в шпионаже. Обвинения стали финальной стадией досудебного производства по делу преступления против государства.

Производство, начатое в январе 2020 года, ставило своей целью проверку подозрений в отношении иностранцев, собиравших информацию с грифами «секретно» и «государственная тайна».

В заявлении прокуратуры говорится, что расследование охватывало период с 2016 года по настоящее время и велось в отношении двух россиян. Они якобы осуществляли разведывательную деятельность и собирали информацию о болгарской армии.

Также сообщается, что подозреваемые - два гражданина Российской Федерации - имеют дипломатический статус и работают на российскую военную разведку. В ходе своей деятельности они вступали в контакт с болгарами, вербовали их и оплачивали информацию, которую те предоставляли.

В начале этого года, когда стало известно о досудебном производстве по этому делу, Россия отвергла все обвинения и пообещала принятие ответных мер.