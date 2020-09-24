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Общество

Чем больше ходишь, тем дольше живешь

Ученые и врачи пришли к выводу, что самый безопасный и полезный вид физнагрузок для активного долголетия - северная ходьба
Анна НИКОЛАЕВА
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Для северной ходьбы нужны специальные палки, хотя внешне они похожи на лыжные.

Для северной ходьбы нужны специальные палки, хотя внешне они похожи на лыжные.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вместо лыж - спортивная обувь

Ольга ЗакемовскаяЗакемовская из города Северодвинска Архангельской области была приучена к спорту с детства. Увлекалась лыжами, но с возрастом ходить на них стало тяжелее, и, выйдя на пенсию, Ольга Викторовна занялась северной ходьбой. Тоже с палками, только вместо лыж - спортивная обувь. Пенсионерка начала осваивать новый вид спорта самостоятельно, а через год узнала, что занимается неправильно. К тому времени в городском центре «Забота» начали набирать группу получателей социальных услуг для обучения северной ходьбе. Закемовская записалась в числе первых. «Очень понравились теоретические и практические занятия», - говорит она.

Ольга Викторовна занимается уже больше пяти лет, принимает участие в спортивных соревнованиях по северной ходьбе, занимала в своей возрастной категории 3-е место. Во время самоизоляции из-за коронавируса пенсионерка не потеряла спортивную форму, потому что продолжала ходить на балконе.

Не старость, а здоровое долголетие

В России, как и во всем мире, растет число людей «серебряного» возраста. Сейчас представители старшего поколения составляют почти четверть всего населения земли, а к 2025 году, по прогнозам демографов, цифра достигнет примерно трети. Поэтому как никогда важной для государства и общества становится эффективная поддержка жителей страны, которым исполнилось 55 - 60 лет и старше. Нужно преодолеть негативные стереотипы о старости и

дискриминации по отношению к людям старшего поколения, подчеркивают эксперты. Стоит задача сформировать благоприятную среду, способствующую активному долголетию. Для этого в России разработан федеральный проект «Старшее поколение», который входит в глобальный национальный проект «Демография». Во всех регионах нашей страны разрабатываются и действуют программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

Одно из центральных мест в поддержании физического и психического здоровья людей старшего возраста занимают грамотные физнагрузки, поясняют врачи. Самым полезным и, что особенно важно в «серебряном» возрасте, безопасным видом физической активности во всем мире признана северная ходьба.

Ноу-хау от финских спортсменов

По опросам среди подмосковных жителей старшего возраста, северная ходьба оказалась самым популярным видом досуга. В Московской области, как и во многих регионах, благодаря национальному проекту «Демография» в рамках программ «Активного долголетия» на базе организаций социального обслуживания населения проводятся занятия физкультурой, и все больше их участников отдают предпочтение северной (также встречается название «скандинавской») ходьбе.

Ее основоположниками считаются профессиональные финские лыжники. Еще в 1980-х годах, чтобы не терять форму, в теплое время года они начали ходить с двумя палками, имитируя лыжный ход. Со временем стало понятно, что это полноценный самостоятельный вид физической культуры, способный принести серьезную пользу для многих органов и систем организма. В России в 2019 году северная ходьба была внесена в официальный реестр видов спорта и стала одной из дисциплин направления «спортивный туризм».

Уникальная физнагрузка

Как поясняют спортивные врачи, уникальность северной ходьбы в том, что во время движения участвуют более 90% мышц организма. При этом занятия не дают повышенной нагрузки на позвоночник, коленные и голеностопные суставы, как это происходит при беге и езде на велосипеде.

Северная ходьба подходит людям всех возрастов и любой подготовки, снимает напряжение с мышц, тренирует устойчивость и равновесие. Также благодаря занятиям стабилизируется вес, снижается риск возникновения болезней суставов и опорно-двигательного аппарата у людей старшего возраста.

Несмотря на то, что на первый взгляд северная ходьба выглядит очень просто, медики не рекомендуют начинать занятия самостоятельно без инструктора. Без специальных знаний неправильно подобранный инвентарь и неверно распределенные нагрузки могут нанести вред здоровью. Обычно для освоения техники достаточно одного-двух занятий с инструктором. Палки для северной ходьбы можно приобрести или одолжить в социальном учреждении или организации, проводящей занятие.

БУДЬ В КУРСЕ

При каких проблемах помогает улучшить состояние ходьба

• заболевания позвоночника и суставов;

• заболевания бронхолегочной системы;

• неврологические заболевания (неврозы, депрессии);

• расстройства сна;

• сердечно-сосудистые заболевания;

• избыточный вес и ожирение;

• артериальная гипертензия и другие заболевания.

Кроме того, благодаря занятиям северной ходьбой можно найти новых друзей, единомышленников, это всегда новые положительные эмоции.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

«Это идеальный способ прийти в форму»

- Сегодня наша страна начала постепенный выход из режима самоизоляции. Тяжелые реалии пандемии коронавируса наложили отпечаток на образ жизни каждого россиянина: на режим работы и отдыха, а также на условия и способы занятий спортом. Уверена, что северная ходьба - это идеальный способ возобновить прежнюю физическую активность.

Фото: instagram.com/slutskayaofficial/

Фото: instagram.com/slutskayaofficial/

Ирина Слуцкая, российская фигуристка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России, инициатор проекта «Северная ходьба - новый образ жизни».

- Скандинавская ходьба - это образ жизни, отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья, поскольку в процессе ходьбы укрепляется сердечно-сосудистая мышца, улучшается работа органов дыхания, нормализуется деятельность опорно-двигательного аппарата. Данный вид любительского спорта не только полезен, но еще и доступен практически всем.

Фото: instagram.com/larisa_lazutina/

Фото: instagram.com/larisa_lazutina/

Лариса Лазутина, советская и российская лыжница, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Герой России.

Цигун вам в помощь

Еще один вид полезной и безопасной физической активности для людей старшего возраста - дыхательная гимнастика цигун. Этот комплекс упражнений пришел к нам из Китая. Известно, что цигун помогает расслабиться и контролировать дыхание, улучшить координацию движений, повысить тонус мышц, тренировать систему дыхания и сердечную деятельность, улучшить работу центральной нервной системы. А также благотворно сказывается на психоэмоциональном состоянии.

Благодаря правильному дыханию в кровь поступает больше кислорода, происходит насыщение тканей организма, улучшается работа коры головного мозга, поддерживаются нормальные показатели сердцебиения и приходит ощущение спокойствия, поясняют врачи. Специалисты рекомендуют выполнять упражнения на природе или в комнате с хорошей циркуляцией воздуха. Лучше всего проводить тренировки в утренние часы.

Занятия цигуном с инструктором входят в ряд региональных программ для людей старшего поколения благодаря реализации национального проекта «Демография». Так, например, получатели социальных услуг отделения дневного пребывания «Надежда» в Волоколамске Московской области регулярно занимаются физическими упражнениями, включая гимнастику цигун, на свежем воздухе. Чтобы попасть в группы занятий с инструктором по фитнесу в рамках проекта «Активное долголетие» можно обратиться в Центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов или записаться через интернет на портале «Активное долголетие в Подмосковье» https://dolgoletie.mosreg.ru/, поясняет начальник Волоколамского управления социальной защиты населения Татьяна Яковлева.

В других регионах можно узнать о подобных программах через справочные службы органов соцзащиты населения.

Наше здоровье

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