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«В Минске понимали — другой возможности для инаугурации нет»: политолог прокомментировал церемонию вступления в должность Лукашенко

Почему она прошла внезапно и «тайно» и что после этого будет дальше, рассказал kp.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
Комментарии (2)Комментарии (2)
Александра Лукашенко официально стал президентом Белоруссии

Александра Лукашенко официально стал президентом Белоруссии

Фото: REUTERS

Александра Лукашенко был избран этот пост 9 августа 2020 года, по данным Центризбиркома республики - с 80% голосов. После чего в стране начались уличные протесты. А 23 сентября, неожиданно для всех, в Минске прошла инаугурация Лукашенко - его официальное вступление в должность с принятием присяги. Поскольку о церемонии заранее не объявлялось ни в белорусских, ни в зарубежных СМИ, никто из зарубежных дипломатов или официальных лиц других держав на нее приглашен не был, и ни один из госканалов республики не вел прямую трансляцию, то церемонию успели окрестить «тайной».

«Это день нашей с вами победы» - так обратился к 700 избранным чиновникам глава государства.

Отчего «день победы» оказался оформлен именно так?

«КП» обратилась за комментарием к заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

«ПОНЯЛИ — ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ»

- Почему инаугурация президента Белоруссии прошла «тайно»?

- Отчего Лукашенко так сделал? Полагаю, он трезво оценил - вместе со своей командой - все иные возможности проведения инаугурации.

- Оценили — и что?

- Поняли, что других возможностей нет. Если заранее объявят время проведение инаугурации, то вероятны марши протеста. Которые двинутся туда, где пройдет эта церемония. И все превратится в выяснение отношений охраны Дворца республики с митингующими.

- А это снижает пафос?

- Как минимум. Что касается того, почему именно сейчас, а не позже. Видимо, его команда посчитала, а он согласился, что лучше сделать это пока оппозиция четко не структурировалась в организационном плане.

Александр Лукашенко произносит присягу во время инаугурации

Александр Лукашенко произносит присягу во время инаугурации

Фото: REUTERS

НА КОГО ИГРАЕТ ВРЕМЯ

- Сегодня время играет на кого?

- Сложно сказать. Но оппозиция все равно будет структурироваться. Выберет себе и главных, и региональных вождей. Наладит взаимодействие с симпатизантами из западных стран. И, не исключено, с кем то внутри нынешней власти. Вот и решили — не тянуть с инаугурацией. Лукашенко полагает, что пусть лучше инаугурация пройдет сейчас, а не через полтора месяца, когда 5 ноября официально истечет его предыдущий срок президентства. И оппозиция начнет «давить» на эту дату со словами о необходимости ухода Лукашенко.

- Выход из вертолета с автоматом, высылка из страны оппозиционеров, тайная инаугурация — в одну цепочку складываются все эти действия?

- Все эти его поступки складываются в определенную линию поведения, в которой Лукашенко не изменяет себе. И линия эта ложится в канву, которую подчеркнул тот же Макрон - Европа не хочет второй Украины у восточных границ Евросоюза.

- То есть?

- Европейцы просто боятся повторения киевского Майдана в Минске, с «украинскими» последствиями. Ведь тогда Европа, принимая факт, что вылезут интересы тех, кто был замешан — на Украине это США, а в Белоруссии это Польша и Литва — обнаруживают, что с настоящими интересами лидеров Евросоюза это на самом деле расходится. В Брюсселе не заинтересованы в создании еще одной горячей точки (Париж и Берлин точно не заинтересованы) на рубежах ЕС.

Александр Лукашенко принимает поздравления от председателя Центрально комиссии по выборам Лидии Ермошиной

Александр Лукашенко принимает поздравления от председателя Центрально комиссии по выборам Лидии Ермошиной

Фото: REUTERS

НЕ ИСПУГАЛСЯ КАК ЯНУКОВИЧ?

- Янукович испугался решительных мер и проиграл, а Лукашенко не пугается этого — и выигрывает?

- Все эти методички «цветных" революций - они очень хорошо работают. Но только при одном условии. Когда лидер по той или иной причине не готов к силовым действиям. Янукович проиграл не столько потому что был труслив. А потому, что хотел сохранить то, что у него было. Судя по всему — сохранил. Обычно это происходит так. Лидеру государства раздается звонок. И называется номер его счета в зарубежном банке. Ему говорят, что этот счет обнулится, если он что-то сделает тем ребятам, что у него на улице «играют на пианино». Давят не на кровь, а на деньги.

По этой же причине какие-то революции на постсоветском пространстве удаются, а какие-то нет.

- Так Лукашенко всех переиграл, в том числе с этой инаугурацией?

- Пока 50 на 50. Он сам до конца не просчитал — сколько выйдет людей на улицы в ответ на эту церемонию. И ее форму он не выбирал — она оказалась просто единственно возможной в настоящее время в стране.

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