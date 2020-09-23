«В Минске понимали — другой возможности для инаугурации нет»: политолог прокомментировал церемонию вступления в должность Лукашенко

Александра Лукашенко официально стал президентом Белоруссии Фото: REUTERS

Александра Лукашенко был избран этот пост 9 августа 2020 года, по данным Центризбиркома республики - с 80% голосов. После чего в стране начались уличные протесты. А 23 сентября, неожиданно для всех, в Минске прошла инаугурация Лукашенко - его официальное вступление в должность с принятием присяги. Поскольку о церемонии заранее не объявлялось ни в белорусских, ни в зарубежных СМИ, никто из зарубежных дипломатов или официальных лиц других держав на нее приглашен не был, и ни один из госканалов республики не вел прямую трансляцию, то церемонию успели окрестить «тайной».

«Это день нашей с вами победы» - так обратился к 700 избранным чиновникам глава государства.

Отчего «день победы» оказался оформлен именно так?

«КП» обратилась за комментарием к заместителю директора Института стран СНГ Владимиру Жарихину.

«ПОНЯЛИ — ДРУГИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ»

- Почему инаугурация президента Белоруссии прошла «тайно»?

- Отчего Лукашенко так сделал? Полагаю, он трезво оценил - вместе со своей командой - все иные возможности проведения инаугурации.

- Оценили — и что?

- Поняли, что других возможностей нет. Если заранее объявят время проведение инаугурации, то вероятны марши протеста. Которые двинутся туда, где пройдет эта церемония. И все превратится в выяснение отношений охраны Дворца республики с митингующими.

- А это снижает пафос?

- Как минимум. Что касается того, почему именно сейчас, а не позже. Видимо, его команда посчитала, а он согласился, что лучше сделать это пока оппозиция четко не структурировалась в организационном плане.

Александр Лукашенко произносит присягу во время инаугурации Фото: REUTERS

НА КОГО ИГРАЕТ ВРЕМЯ

- Сегодня время играет на кого?

- Сложно сказать. Но оппозиция все равно будет структурироваться. Выберет себе и главных, и региональных вождей. Наладит взаимодействие с симпатизантами из западных стран. И, не исключено, с кем то внутри нынешней власти. Вот и решили — не тянуть с инаугурацией. Лукашенко полагает, что пусть лучше инаугурация пройдет сейчас, а не через полтора месяца, когда 5 ноября официально истечет его предыдущий срок президентства. И оппозиция начнет «давить» на эту дату со словами о необходимости ухода Лукашенко.

- Выход из вертолета с автоматом, высылка из страны оппозиционеров, тайная инаугурация — в одну цепочку складываются все эти действия?

- Все эти его поступки складываются в определенную линию поведения, в которой Лукашенко не изменяет себе. И линия эта ложится в канву, которую подчеркнул тот же Макрон - Европа не хочет второй Украины у восточных границ Евросоюза.

- То есть?

- Европейцы просто боятся повторения киевского Майдана в Минске, с «украинскими» последствиями. Ведь тогда Европа, принимая факт, что вылезут интересы тех, кто был замешан — на Украине это США, а в Белоруссии это Польша и Литва — обнаруживают, что с настоящими интересами лидеров Евросоюза это на самом деле расходится. В Брюсселе не заинтересованы в создании еще одной горячей точки (Париж и Берлин точно не заинтересованы) на рубежах ЕС.

Александр Лукашенко принимает поздравления от председателя Центрально комиссии по выборам Лидии Ермошиной Фото: REUTERS

НЕ ИСПУГАЛСЯ КАК ЯНУКОВИЧ?

- Янукович испугался решительных мер и проиграл, а Лукашенко не пугается этого — и выигрывает?

- Все эти методички «цветных" революций - они очень хорошо работают. Но только при одном условии. Когда лидер по той или иной причине не готов к силовым действиям. Янукович проиграл не столько потому что был труслив. А потому, что хотел сохранить то, что у него было. Судя по всему — сохранил. Обычно это происходит так. Лидеру государства раздается звонок. И называется номер его счета в зарубежном банке. Ему говорят, что этот счет обнулится, если он что-то сделает тем ребятам, что у него на улице «играют на пианино». Давят не на кровь, а на деньги.

По этой же причине какие-то революции на постсоветском пространстве удаются, а какие-то нет.

- Так Лукашенко всех переиграл, в том числе с этой инаугурацией?

- Пока 50 на 50. Он сам до конца не просчитал — сколько выйдет людей на улицы в ответ на эту церемонию. И ее форму он не выбирал — она оказалась просто единственно возможной в настоящее время в стране.

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