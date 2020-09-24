Мы едем?! Едем, едем!

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Что родители и учителя должны знать об организованной перевозке детей
Лена ОЛЕЙНИК
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Заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич

Заместитель начальника отдела ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сеять разумное, доброе, вечное можно и в периметре образовательной организации, но всхожесть будет не та. Дети должны постигать окружающий мир. Желательно под чутким руководством профессионалов и в соответствии с образовательной программой. Поэтому, несмотря на сохраняющиеся ограничения, во многих школах уже приступили к составлению экскурсионной программы на год. Культурные притязания и педагогические амбиции у составителей разные. Диапазон - от поездки на страусиную ферму, где детям предстоит узнать, что страусы привередливы в выборе подруг и несимпатичную кандидатку запросто бьют ногой с силой 30 кг на 1 кв. см, до посещения филармонического лектория, где не по-детски рассуждают о «Детской музыке» Прокофьева. Но если вопрос «куда?» - поле для дискуссий, вопрос «как?» должен решаться однозначно - в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами.

О Правилах Госавтоинспекция напоминает в начале каждого учебного года - мера профилактики, направленная на сохранение жизни и здоровья наших детей. И было бы хорошо, если бы их знали не только те, кто обязан по долгу службы, но и родители. Просто для того, чтобы лично убедиться в том, ребенок в безопасности. Даже если все организуют профессионалы. В конце концов пресловутый человеческий фактор, желание сэкономить на транспортных расходах, некомпетентность - все эти риски никуда не исчезли из нашей жизни.

А дорожное движение - такая сфера, в которой предосторожность не бывает излишней. Итак, по пунктам.

Водитель

На момент перевозки его непрерывный стаж в качестве водителя транспортной категории D должен быть не менее 1 года. В течение этого года за ним не должно числиться правонарушений в области дорожного движения, предусматривающих административное наказание в виде лишения прав управления транспортным средством либо административный арест. Имейте в виду: есть нарушения, за которые судья на свое усмотрение может заменить наказание в виде лишения прав штрафом. Так вот наказанные штрафом по такой статье тоже не имеют права перевозить детей. Разумеется, водитель должен пребывать в добром здравии и трезвом уме. Так ли это, засвидетельствует предрейсовый медосмотр. Кроме того, непосредственно перед поездкой водитель обязан пройти инструктаж по безопасной перевозке детей.

Участники перевозки

Помимо водителя, это дети и сопровождающие их лица. Детей должно быть не меньше восьми - иначе мероприятие не подпадает под определение организованная перевозка группы. А сопровождающих лиц не меньше, чем дверей в автобусе. Больше - сколько угодно. Точнее, сколько позволяет количество пассажирских мест. Один из сопровождающих назначается ответственным. Если дети перевозятся несколькими автобусами, то в каждом должен быть свой ответственный, а кроме него, еще и старший ответственный всей группы. Важный момент: в автобус допускаются только те лица,которые включены в список, предусмотренный подпунктом «д» пункта 4 Правил перевозки организованных групп детей автобусами. Он может быть общим для всех пассажиров (для детей, сопровождающих их лиц, и других лиц, находящихся в автобусе, например, экскурсоводов). В междугородних поездках, длительность которых превышает 12 часов, группу должен сопровождать медработник.Анализ сведений о нарушениях Правил организованной перевозки групп детей показывает значительное снижение по всем видам нарушений.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Автобус

Должен находиться в исправном состоянии, иметь допуск к участию в дорожном движении и соответствовать требованиям к перевозке пассажиров. В списке обязательного оборудования - тахограф, ремни безопасности по числу пассажирских мест (во время всей поездки дети должны быть пристегнуты!), аптечка, огнетушитель, маячок желтого или оранжевого цвета, опознавательные знаки «Перевозка детей» и знаки ограничения скорости, которые устанавливаются спереди и сзади автобуса. Что касается требований к возрасту автобуса, то они отложены до 30 июня 2021 г.

Документы

Если поездку устраивает специализированная компания, она и готовит необходимые документы. А если хлопоты по организации, включая трансфер, берут на себя родители, то при заключении договора на перевозку с транспортной компанией один из них указывается в документе как фрахтователь. Он же предоставляет в территориальное подразделение ГИБДД по месту отправки уведомление о поездке или заявку на сопровождение. Это обязательная процедура, так как все организованные перевозки детей контролируются Госавтоинспекцией. И контролируются тщательно. Заместитель начальника отдела пропаганды БДД ГУОБДД МВД России полковник полиции Сергей ХранцкевичСергей Хранцкевич рассказывает: «За 8 месяцев 2020 года подразделениями Госавтоинспекции было рассмотрено более 100 тысяч уведомлений об организованных перевозках групп детей автобусами. В них выявлено более 1 тысячи фактов несоответствия установленным требованиям. Всего осуществлено свыше 1,3 тысячи сопровождений организованных колонн автобусов с детьми. Анализ сведений о нарушениях Правил организованной перевозки групп детей показывает значительное снижение по всем видам нарушений. Так, в 2020 году на 75% снизилось число фактов осуществления перевозок без уведомления Госавтоинспекции. Если в прошлом году нами было обнаружено 296 таких случаев, то в этом году - только 74. По другим видам нарушений, к которым можно отнести осуществление перевозок без договора фрахтования, отсутствие программы маршрута, списка детей или сопровождающих их лиц, а также перевозки в ночное время, снижение составило 68,8%. В численном выражении это выглядит так: в 2019 году было обнаружено 2014 фактов осуществления перевозки без договора фрахтования, а в 2020-м - 631 случай. Фактов перевозки детей в ночное время в этом году не было вообще, тогда как в прошлом году мы обнаружили 17 таких случаев». Также Сергей Хранцкевич напомнил, что уведомление подается в том случае, когда дети перевозятся на одном или двух автобусах. Если автобусов три и более, колонне может назначаться сопровождение патрульными автомобилями Госавтоинспекции. Уведомление о перевозке в электронном виде можно подать через официальный сайт Госавтоинспекции (гибдд.рф). При направлении уведомления сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства и водителей с помощью ведомственных информационных ресурсов. Проще говоря, пробивают по базе. А если есть заявка на сопровождение патрульными автомобилями ДПС, сотрудники лично осматривают автобусы на предмет их соответствия установленным требованиям. Копию уведомления или копию решения о назначении сопровождения необходимо иметь при себе во время поездки. Кроме того, ответственный сопровождающий должен иметь список всех участников перевозки с указанием ФИО и телефонных номеров (общий или отдельный для каждой категории участников), план рассадки детей в автобусе, программу маршрута с указанием пунктов отправления, прибытия и места остановок для отдыха, а также перечень продуктов питания и воды, если поездка длится более 3 часов. Имейте в виду: все документы хранятся в течение 90 дней с начала поездки. Госавтоинспекция желает вам удивительных открытий в новом учебном году. Счастливого пути!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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