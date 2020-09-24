Доктор Мясников рассказал о 10 загадках коронавируса, которые до сих пор не удалось разгадать

Экс-главврач Кремлевской больницы Александр Мясников. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Александр Мясников, известный телеведущий и врач, опубликовал в своем инстаграм загадки коронавируса, на которые ученые до сих пор не дали окончательного ответа. Разбираемся, приблизились ли мы к ответам на главные вопросы.

1. Откуда вирус появился?

В комментарий к этой тайне вируса, обозначенной доктором Мясниковым, можно сказать, что ученые по большей части сходятся во мнении: коронавирус SARS-CoV-2 – это РНК-содержащий вирус животного происхождения, который впервые был передан человеку в китайском городе Ухань. Источником этого вируса стали летучие мыши, но вот почему он получил способность передаваться от мышей к человеку, доподлинно не известно. Ученые сходятся в том, что это была природная естественная мутация. Однако тот факт, что вирус дебютировал в далеко не самом крупном городе Китая, в котором, зато, находится главный китайский институт вирусологии, десятилетиями изучающий те самые коронавирусы летучих мышей, многих заставил задуматься. Причем в лабораториях Уханя не только изучают, но и систематически создают синтетические вариации коронавирусов, которые затем тестируют на животных.

Новый вирус COVID 19 впервые был обнаружен на рынке в китайском городе Ухань Фото: EAST NEWS

2. Как он передается?

Здесь, опять же есть доподлинные факты. SARS-CoV-2 – это респираторный вирус, который передается при чихании и кашле, а также выделяется при дыхании. Вирус способен проникать через слизистые организма, поэтому глаза для него уязвимы. Однако не до конца понятен вопрос о способности вируса передаваться через кровь и сперму. В сперме, как и в кале, находили частицы вируса. Но достаточны ли они для того, чтобы заражать другого человека?

В разговоре с «КП» известный ученый – вирусолог профессор, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что, даже если вирус SARS-CoV-2 и способен к такому способу передачи (через кровь и сперму), то это не имеет никакого эпидемиологического значения. Это возможно, но как какой-то редчайший случай, потому что кровь и сперма обычно не передают коронавирусы.

Аналогичная история про заражения через поверхности: вирус на них находят регулярно. Доказано, что он может долго сохранять активность, оставаясь на них (на разных – разное время, в среднем 48 часов). Но достаточно ли вирусных частиц остается на денежных купюрах, поручнях транспорта, упаковке продуктов в супермаркете, чтобы инфекция пробила брешь в защите организма и человек заболел? Нет стопроцентного ответа. По большей части врачи-вирусологи призывают не терять головы и соблюдать разумные меры предосторожности – не облизывать пальцы и не чесать глаза, почаще мыть руки с обычным мылом. А при недоступности воды – обрабатывать их антисептиком. Но заливать все хлоркой и спиртом считают излишним.

Тесты на коронавирус не всегда дают правильный результат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

3. Передается ли вирус бессимптомными носителями и детьми?

При бессимптомном заболевании доза вируса выделяется маленькая, поэтому заражение от такого больного будет не слишком частым и не очень активным. Все зависит от чувствительности другого человека к этой инфекции, от дозы вируса, которая выделяется носителем. Дети реже взрослых заражаются коронавирусом. И еще реже передают этот вирус сверстникам. По свидетельству инфекционистов, заражение малышей и младших школьников чаще происходит в семье, куда инфекцию извне приносит взрослый.

4. Как лечить?

Как подчеркивает Александр Мясников, реально работающих лекарств от коронавируса нет. Но врачи уже имеют некоторый опыт борьбы с этой болезнью. Разработаны протоколы лечения, известно, как чаще всего ведет себя инфекция. Это дает хорошие шансы победить болезнь, особенно если не запускать ее, занимаясь самолечением. А обратиться к врачу при первых признаках недомогания.

Анализы могут выявить наличие у человека антител к вирусу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. Кого тестировать?

Как сообщает Александр Мясников в своем блоге, вопросов по тестированию масса. В США, например, пытаются ввести норму, что бессимптомных не тестируют. Мол, это бессмысленно. Велик риск ложноотрицательного результата.

Однако ПЦР-тестирование во всем мире признано на сегодня наиболее эффективным способом, позволяющим определить, есть ли в организме коронавирус. Важно, чтобы образец биоматериала был собран и передан в лабораторию правильно, тогда вероятность ложных результатов минимальна. А вот с этим сложности. Кроме того, тестирование, - это способ отличить COVID-19 от других респираторных инфекций.

6. Остается ли стойкий иммунитет?

Это, действительно, сложный вопрос. Ученые отмечают, что титры антител у переболевших COVID-19 действительно снижаются. Однако иммунитет имеет два компонента: антительный иммунитет (В-лимфоциты) и клеточный иммунитет (Т-лимфоциты). Т-клеточный иммунитет тестировать сложно. Поэтому действительно не ясно, в каком состоянии будет иммунитет человека через какое-то время.

- Судя по тому, что повторное заболевание или бывает редко, или вообще не бывает, то иммунитет, скорее всего, сохраняется, - сказал «КП» вирусолог Анатолий Альтштейн.

Но длительность его оценить сложно, поскольку истории у болезни всего несколько месяцев. Слишком мало случаев повторных заражений, чтобы из них можно было сделать какие-то обобщенные выводы.

Поставить точный диагноз поможет КТ легких Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7. Эффективность вакцин

Пока действительно нет ни одной вакцины против коронавируса с доказанной эффективностью. Сейчас в России проходят испытания две отечественные вакцины, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, это вакцина «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которая уже на финальной третьей фазе испытаний с участием тысяч добровольцев. Формально эта вакцина уже получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ. На стадии клинических испытаний и регистрации в Минздраве находится вакцина, разработанная научным центром «Вектор» «ЭпиВакКорона». И третья российская вакцина готовится к старту клинических испытаний, ее создавали ученые из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Специалисты сходятся во мнении, что выход вакцины на широкое применение не за горами.

8. Модель распространения вируса по планете

Известно, что вирус распространяется людьми, теми, кто заражен, и выделяет вирус. Принцип такой, что вирус распространяется по мере того, как люди переезжают из страны в страну, а дальше уже ситуация развивается внутри каждой отдельной страны.

- Другое дело, что возникают разные клоны вируса, - говорит Анатолий Альтштейн. – Они могут отличаться по своей патогенности, и это может создавать такую пеструю картину. Мы видим, что за последние несколько месяцев летальность от COVID-19 сильно сократилась. Если в весеннюю волну летальность была ужасной (от 7% до 17% в ряде стран), причем, именно в развитых странах, с хорошей медициной, то сейчас летальность во многих странах меньше 2%, а где-то и меньше 1%. А если мы возьмем такой регион, как Ближний Восток - Катар, Оман, Кувейт, Израиль, - то в этом регионе летальность меньше 1%. И, наконец, есть рекорд – это Сингапур. За последние два месяца там летальность – 0, 01%.

Меры профилактики тормозят распространение инфекции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9. Пути предохранения

- Как мы видим, карантины и блокады ничего не остановили, - пишет в своем блоге врач Александр Мясников. – Это необходимая мера в острый период, остановить вирус она не может, но может сгладить пик и распределить нагрузку на здравоохранение, сделав ее более равномерной.

Однако ограничительные меры действительно способствовали тому, что нагрузка на систему здравоохранения была снижена весной этого года, когда пандемия бушевала на планете, а маски действительно снижают вирусную нагрузку на организм и приводят к уменьшению циркуляции вируса в атмосфере.

10. И еще один вопрос, поднятый в блоге доктора Мясникова: кому все это (возведение коронавируса в ранг опасной и все парализующей пандемии) выгодно? Что ж, кому война, а кому мать родна: и на этой многомесячной истории кто-то явно успел заработать. Впрочем, конца ей пока не видно, так что о победителях и проигравших мы услышим не скоро.

В России началась вакцинация от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые: при повторном заражении коронавирус протекает еще тяжелее

Исследователи из Мумбаи заявили, что у четверых медработников точно доказана вторая встреча с инфекцией, и пациентов пришлось госпитализировать (подробности)