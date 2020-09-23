США пополнили антироссийский санкционный список

США расширили санкционный список против России Фото: EAST NEWS

На сайте министерства финансов США опубликован документ, согласно которому США внесли в санкционный список еще несколько юридических и физических лиц. Часть граждан имеют российские корни и проживают в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Финляндии. Ряд компаний также не имеют российской регистрации, а были основаны и осуществляют свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Американцы обосновывают свое решение следующими причинами для расширения санкций – киберпреступления, ситуация на Украине и ставшее уже традиционным "российское вмешательство" в американские выборы.

В список вошли: Борис Гайкович, Надежда Кучумова, Елена Иванова, Владислав Занин, Александр Кузин, Евгений Ходотов и Дмитрий Сытий, Никита Ковалевский. Часть из них проживает в ЦАР, у Ковалевского есть финское гражданство.

Список компаний пополнили: финские Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, российские ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос», а также центральноафриканская Lobaye Invest. Все они, по утверждению минфина США, контролируются россиянами, попавшими под санкции.