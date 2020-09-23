600 лет тюрьмы на двоих. Столько получили русские моряки в Греции

Алексей Игумнов и Никита Шаталов Фото: Кадр видео

Алексей Игумнов и Никита Шаталов из Старого Оскола просто приехали в Европу по найму - матросами на судно. А оказались в греческой тюрьме на какой-то нечеловеческий срок как главные контрабандисты и торговцы людьми. Их судьба один в один повторяет то, что случилось 26-ю другими нашими соотечественниками, просто уехавшими подзаработать в Европу.

Молодые парни из Старого Оскола (Никите — 25, Алексей — 24) увидели объявление в интернете о временной вахтовой работе в Европе моряками. Позвонили по указанному телефону, на том конце провода ответил некто по фамилии Мустафин, который объяснил ребятам, что за работа. Согласно условиям контакта — проживание, питание и обучение за счет работодателя. А трудиться придется матросами на яхте, курсирующей между Черногорией и Италией. Вахта длится месяц, потом домой.

Деньги предложили хорошие — 100 000 рублей за месяц, вот ребята и согласились. Было это еще летом 2019. Первым пунктом работы и правда оказалась Черногория и краткое обучение на матросов. Оттуда Игумнова и Шаталова перебросили в Турцию, где они уже и ступили на яхту, которая совершенно без пассажиров, только с командой на борту, отправилась к европейским берегам. В функцию наших ребят входили чисто технические вещи, ни к документам, ни к прокладке маршрутов или посадке-высадке пассажиров ни Никита, ни Алексей никакого отношения не имели. Да и не могли иметь, оба не знают никаких языков, кроме русского. Драили палубы, перебрасывали канаты, помогали на кухне — вот и вся работа.

КАПИТАН УШЕЛ В ТУМАН

- Дальше произошло следующее, - рассказывает Алена Басова из Ижевска, координатор группы родственников, таких же завербованных мошенниками и пострадавших моряков. - В нейтральных водах судно притормозило, к нему подплыло несколько резиновых лодок с какими-то людьми на борту. Все они погрузились на яхту. А капитан и вся команда, кроме наших русских ребят, наоборот, спрыгнули в открытое море в спасательных жилетах и были подобраны проходящим судном. Это рыболовецкое судно уплыло в неизвестном направлении. Естественно, как позже выяснилось, эти пассажиры оказались нелегальными мигрантами. Всего их было около 60 человек.

- Ребята совершенно не имели опыта управления судном. При этом оказались одни в открытом море, да еще и столько человек на борту. Начался сильный шторм. Никита и Леша подали сигнал SOS, который услышали на проходящем мимо грузинском танкере. В итоге их успели спасти, а яхта пошла ко дну.

Грузины передали ребят греческим властям вместе с мигрантами. Игумнов и Шаталова тут же обвинили в организации нелегального бизнеса по перевозке и торговле людьми и арестовали. Было это в октябре 2019-го. Год у греческой полиции и суда заняли разбирательства — начиная от уголовного дела, и заканчивая судом.

- В суде прокурор спрашивал их, почему они не уплыли вместе с капитаном? На что они ответили, что не могли оставить погибать людей на борту, они же живые! Кстати, все следственные документы им показывали исключительно на греческом языке без перевода на доступный для них язык. У них не было никаких адвокатов в период следствия, они не были ознакомлены с делом и не могли как-то защищать себя. А все, что они писали в свою защиту греческие правоохранительные органы не принимали, потому что бумаги на русском в Греции не берут в дело. - рассказывает Алена. - И, несмотря на то, что наши ребята сами по факту стали жертвами мошеннической схемы, 17 сентября суд вынес приговор — 600 лет тюрьмы строгого режима. Все. То есть на волю они не выйдут никогда?

Заявление на апелляцию подано, но в Греции так все устроено, что апелляционного суда можно ждать от 1 года до 5 лет.

- Все юристы, с которыми мы консультировались, говорят о нарушение международного права россиян и об отсутствии доступа к правосудию, - говорит Басова. - Но как это доказать, нет ни адвокатов, ни возможности их нанять. Семьи у Игумного и Шаталова далеко не богатые. Жили бы они в достатке, разве поехали бы на заработки в другую страну?

ТАКИХ «МОРЯКОВ» 26, ВСЕ С РАЗНЫХ КОНЦОВ РОССИИ

И таких моряков в Греции не один и не два. Порядка 26 человек, все с разных концов страны и арестованы в разное время. И хотя друг с другом они не знакомы, их истории все как под копирку — устроились на работу по объявлению в интернете, зарплату обещали в 100 000 рублей, а получили по 100 лет тюрьмы. Некоторые и по 200, по 300.

- Все процессы были такими же, без адвоката и какой-либо возможности защитить себя. Осложняет ситуацию и то, что российские власти никак не обозначили своих позиций по вопросам задержанных моряков из России, - рассказывает Басова. - В результате гигантские сроки.

В ноябре 2019-го родственники задержанных создали инициативную группу. В основном это жены, мамы моряков. Что-то пытаются делать, пишут письма во все инстанции, отправляют запросы, ищут деньги. Да и просто поддерживают друг-друга. Но пока ничего толком не получается. Алена - один из самых активных членов группы, можно сказать, она эту группу им собрала.

- Мой друг Костя Семеной также попал. Так же поехал на заработки по объявлению чисто на время отпуска, дома он работает водителем и к морским перевозкам никакого отношения не имеет. Теперь по решению греческого суда он "работорговец" и "морской контрабандист", который получил 235 лет тюрьмы строго режима. Я тогда взялась семье Кости помогать, постепенно стало выясняться, что таких «моряков» со всей нашей страны в Греции немало. Последняя надежда Алены и семьи Семенова, что, хотя бы удастся перевести его для отбытия срока в Россию. Документы о переводе во все ведомства уже поданы. Но ответов пока никаких.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников:

- Процедуры международных прав предусматривают наличие как минимум переводчика. Естественно, тут налицо нарушение прав на защиту и прав на доступный язык судопроизводства, - считает Мельников, который один из немногих помогает семьям арестованных россиян в Греции. - Кроме того, абсолютное большинство наших соотечественников находятся в бесправном положении из-за отсутствия адвокатов. Многие обращались в Фонд поддержки соотечественников за рубежом, но никакую помощь так и не получили. Все арестованные в Греции россияне однозначно жертвы черных работодателей. Их вводили в заблуждение, обманывали и подставляли. Кого-то удерживали силой и заставляли работать на перевозке мигрантов. А кто-то даже не знал, что это за пассажиры. Но, получается, Греция делает именно наших граждан организаторами потоков нелегальной миграции, при том, что задержанные русские сами приехали в еврозону впервые в жизни всего-то пару недель назад. Не знают языка и не имеют здесь никаких связей. А реальных мафиози искать и ловить никто не хочет.

Однако, Мельников все же надеется, что положительные изменения будут.

- К Игумнову и Шаталову на суд пришел сотрудник российского консульства. Он пытался отстаивать права россиян и подавал бумаги в их защиту. Но греческий суд их не принял, - сказал КП правозащитник. - Здесь можно говорить и о дискриминации по расовому признаку, так как турков, задержанных по таким же эпизодам, отпускают.

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