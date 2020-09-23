Порка непристегнутым ремнем: за автозаглушки предложили штрафовать на 5 тысяч рублей

Пристегнутые ремни безопасности - особая культура вождения. Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

В России до сих пор считается модным не пристегиваться за рулем. В этом вопросе существует некая антикультура, когда отсутствующий ремень безопасности становится элементом «крутости». В частности, как сообщало издание «Авторевю», погибший в аварии с Ефремовым курьер Захаров использовал специальную заглушку, которая блокирует сигнал машины о том, что водитель не пристегнут.

Этот гаджет продается свободно повсюду, стоит 200-300 рублей. Причем бывает разной формы, дизайна, даже с логотипами автомобильных марок для ценителей. Эксперты констатируют, что эти заглушки используют миллионы российских автовладельцев. Наряду с пристегнутым ремнем, свободно болтающимся у водительского или пассажирского кресла.

ПРИСТЕГИВАЮТСЯ ДАЖЕ В АФРИКЕ

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) поражен такому беспечному отношению россиян к приспособлению, которое спасает жизни.

- Я посетил 35 мира, и такое же повальное непристегивание видел только в Сербии, - рассказывает Шапарин. - Видел страны, где ремней нет вовсе, но даже в Кении и Танзании мои водители почему-то пристегивались. Во всем мире еще с 1970-х годов понимают, что ремень безопасности действительно спасает жизни. В Германии маршрутный автобус не уйдет, пока все пассажиры не пристегнутся, и у водителя не загорится значок на приборной панели. В общественном транспорте, в личном авто, в такси пассажиры спереди, сзади, где угодно, пристегиваются автоматически, на уровне рефлекса. Людей с детства приучают, что непристегнутым ездить невозможно. В России я ни разу не видел, чтобы в автобусе хоть раз кто-то пристегнулся. Это явление, к глубокому сожалению, массовое. И по моим наблюдениям, чем южнее, тем хуже. На Кавказе вообще никто не пристегивается. Хотя, казалось бы, горные трассы.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ КАК УДАР ВАЛУЕВА

Подушка безопасности сработает совершенно по-другому, если человек не пристегнут, объясняет Шапарин.

- Подушка должна задержать человека на сидении, - говорит вице-президент НАС. - Но это в случае, если он пристегнут. Без ремня безопасности встреча человека с подушкой безопасности происходит в районе руля, примерно там, где она раскрывается. И ее удар будет сопоставим по силе с ударом борца-тяжеловеса в голову. Другими словами, человека «пробивает» Кличко или Валуев. Он получает мгновенные серьезнейшие повреждения шеи, позвоночника

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза, спасением от этой беды могут стать две меры: серьезное усиление государственной пропаганды и драконовские штрафы.

- Так как инспекторов на дорогах очень мало, нужно разрабатывать такие камеры, которые смогут определять пристегнутый ремень, - продолжает Шапарин. - Штрафовать за его отсутствие нужно в первый раз на 5 тысяч рублей (сегодня по КоАП штраф 1 тысяча рублей, - ред.), при повторном нарушении, размер санкции увеличивать. Во всем цивилизованном мире за непристегнутый ремень очень жесткие штрафы.

Эксперт относится скептически к «оправдательным» теориям о том, что ремень ломает грудную клетку и прочее.

- Можно посмотреть характер повреждения при любом ДТП, где были не пристегнуты люди. Это жесточайшие травмы головы и т. д. Да, от ремня может возникнуть синяк на грудной клетке, но это не так страшно, как выбить головой лобовое стекло, - заключил наш собеседник.

Мнение

«НЕ ТРАНСПОРТ, А СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ»

Автоэксперт Андрей Гречанник:

- У нас машина чаще всего не транспорт, а средство самовыражения. Например, для обеспеченного человека это способ подчеркнуть свое благосостояние. Для молодежи - способ показать себя быстрым, динамичным, активным, крутым. Бунтари же хотят показать свое наплевательское отношение к остальным, поэтому такие люди и номер закрепят криво, и наклейки, и тонировку сделают, и ремень не пристегнут. Есть определенный процент людей, которые принципиально нарушают законы государства и морали. Они пренебрегают правилами демонстративно. Назло бабушке отморожу уши.

Официально

19% ПОГИБШИХ ВОДИТЕЛЕЙ БЫЛИ НЕ ПРИСТЕГНУТЫ

Официальная статистика показывает, что водительская дисциплина в России все же растет. Так, в апреле этого Госавтоинспекция опубликовала данные на основе анализа причин ДТП и условий гибели в людей в авариях с 2016 по 2019 годы.

В 2016 году ремни безопасности не использовали 40% водителей, погибших в результате ДТП. В 2019 году этот показатель снизился до 19%,

- Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования, - подчеркивают в ГАИ МВД России. - Согласно имеющимся исследованиям, их использование почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% - для пассажиров на задних сидениях автомобилей. При этом пассажир на заднем сидении, не пристегиваясь, рискует не только своей жизнью, но и жизнью впереди сидящих людей. Возможность гибели пассажира, сидящего спереди, во время ДТП увеличивается в пять раз, если пассажиры сзади не пристегнуты, - это показал анализ более 100 тысяч ДТП. Почти 80% пассажиров передних сидений могли бы выжить, если бы задние пассажиры были пристегнуты.

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