Переговоры по Афганистану, спасение Арала, борьба с пандемией: Президент Узбекистана выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Руководитель одной из крупнейших стран Центральной Азии в своем выступлении выделил пять аспектов, которые счел наиболее важными для представления на самой высокой международной трибуне.

Узбекский президент акцентировал внимание на том, что сложная ситуация, связанная со вспышкой заболевания Covid-19, наглядно показала необходимость регулярного диалога и тесного сотрудничества между правительствами и парламентами, а также представителями гражданского общества разных стран для преодоления последствий пандемии. И указал на необходимость расширения полномочий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и повышение ее статуса.

Глава Узбекистана выступил с инициативой создания при ООН постоянно действующего комитета по содействию развития Афганистана и мобилизации международных усилий, чтобы на территории этой страны были реализованы крупные инфраструктурные проекты — в частности, по строительству железных дорог и линий электропередач. Но чтобы это реализовать — провести мирные переговоры между ключевыми политическими силами этого государства.

Шавкат Миромонович, подчеркнув, что изменения климата непосредственно коснулись Узбекистана и соседних с ним стран, предложил Генассамблее принять резолюцию об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий и создать многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для этого региона — чтобы последствия высыхания Арала преодолевать не в одиночку, а всем миром.

Вообще, рассматривая проблемы Центрально-Азиатского региона, лидер Узбекистана предложил создать под эгидой ООН региональный центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. А говоря о международном сотрудничестве в сфере безопасности, господин Мирзиеев заявил, что его страна в сотрудничестве со странами-соседями «успешно осуществляют Глобальную контртеррористическую стратегию ООН».

Коснувшись развития своего государства, президент Узбекистана сообщил и о планах по развитию атомной энергетики, и о либерализации экономики и банковской сферы, и о том, что за последнее время значительное число граждан страны, осужденных за свои политические взгляды, получили свободу...