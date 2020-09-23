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Президент Узбекистана предложил усилить роль ООН в борьбе с коронавирусом

Шавкат Мирзиёев считает, что необходимо разработать международный Кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на площадке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на площадке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций

Фото: Кадр видео

23 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на площадке Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций с инициативой разработать под эгидой ООН международный Кодекс о добровольных обязательствах государств в период пандемии. «В этом документе должны быть отражены обязательства каждого государства перед своими гражданами и международными партнерами», - отметил Мирзиёев.

Кроме того, Мирзиёев подчеркнул необходимость расширения полномочий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава республики рассказал, как в Узбекистане организована борьба с распространением COVID-19 и последствиями пандемии. В частности, в стране были созданы специальные фонды, оказывающие адресную помощь населению, отраслям экономики и бизнесу. Он также поблагодарил партнеров за оказанную поддержку в трудные времена.

Проблемы Центральной Азии

Выступая на Генассамблее, Мирзиёев также предложил создать под эгидой ООН региональный Центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязи стран Центральной Азии.

По его словам, руководству Узбекистана удалось создать атмосферу взаимного доверия среди стран Центральной Азии. В результате за последние четыре года объем взаимной торговли страны с соседними государствами вырос почти в пять раз.

«Сегодня перед государствами Центральной Азии стоит важная стратегическая задача – обеспечить глубокую интеграцию нашего региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные коридоры», - резюмировал президент Узбекистана.

Внутренние реформы

Шавкат Мирзиёев в своём выступлении напомнил, что три года в Узбекистане стартовали кардинальные реформы.

«Сегодня демократические преобразования приобрели необратимый характер», - отметил президент.

Растет политическая активность населения и партий, усиливается роль институтов гражданского общества, влияние средств массовой информации. Все больше женщин приходит в государственное управление – в новом Парламенте Узбекистана число женщин-депутатов удвоилось. Кардинально изменилось положение дел в области прав человека: был искоренен принудительный, а также детский труд. Принята Национальная стратегия по правам человека.

В соответствии с призывом ООН к сокращению числа людей без гражданства только в этом году 50 тысячам соотечественников было предоставлено гражданство Узбекистана. В стране коренным образом улучшилась ситуация с обеспечением свободы совести и вероисповедания.

«Последовательно реализуются масштабные реформы, направленные на обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона, - сообщил глава республики. – На новый уровень поднята бескомпромиссная борьба с коррупцией».

В стране динамично проводятся и экономические реформы, подчеркнул Мирзиёев. Власти создают условия для развития предпринимательства, улучшают инвестиционный климат и бизнес-среду, строят современную инфраструктуру, обучают людей новым профессиям и навыкам, оказывают адресную социальную помощь.

«В нашей стране, где более половины населения составляет молодежь, многое делается для того, чтобы каждый молодой человек смог занять достойное место в обществе и реализовать свой потенциал», - отметил Шавкат Мирзиёев.

Справка

Шавкат Мирзиёев на посту президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев за короткий период времени смог консолидировать власть в республике, приобрел высокий авторитет среди населения, и это в совокупности создало условия для ускорения экономических и политических преобразований.

За время своей работы на посту президента Шавкат Мирзиёев завоевал славу реформатора, взяв курс на либерализацию и проведя существенные изменения в системах МВД и Вооруженных сил, спецслужб, а также в сфере образования, экономики и кадровой политики республики.. Под его руководством была проведена валютная либерализация: осуществлен переход к свободной конвертации валюты, отменено требование по обязательной продаже валютной выручки. Принята концепция налоговой реформы, стартовала модернизация экономики, включая реформу госкомпаний, поддержку или перепрофилирование неэффективных предприятий и производственных мощностей; приватизацию нестратегических предприятий с большой государственной долей через фондовый рынок, приватизация стратегических компаний с сохранением государством «золотой акции». Также были упрощены условия для ведения бизнеса, проводится стимулирование экспорта для предприятий.

Одно из главных нововведений Мирзиёева — запуск виртуальной приемной, куда со своими проблемами и предложениями могут обратиться все граждане страны. Создание такого института в Узбекистане стало настоящей революцией. За год работы в виртуальную приемную президента Узбекистана поступили более 1,3 млн обращений, что показывает уровень доверия народа к главе государства и новому институту.

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