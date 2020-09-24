Из «пилотного» региона — в столицу чемпионата: как Кузбасс готовился к нацфиналу WorldSkills Russia - 2020

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

В 2020 году Правительство Кузбасса впервые стало одним из организаторов финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 наряду с Союзом «Молодые профессионалы (Вордскиллс Россия)», Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив».

В этот раз многое впервые: более 3000 конкурсантов из 83 субъектов РФ, 700 экспертов, 130 компетенций и новая форма проведения — дистанционно-очный формат. Главные эксперты следили за процессом на площадках, а также оценивали готовые результаты участников сразу в трех Центрах управления соревнованиями — Москве, Казани и Новокузнецке.

Сколько новых инновационных мастерских и специализированных центров появилось в Кузбассе перед финалом VIII Национального чемпионата, который прошел с 6 по 20 сентября 2020 года, как с нуля новокузнецкий техникум отремонтировали и превратили в современный ЦУС и какие профессии будущего уже осваивают в регионе — в нашем материале.

Кто представлял Кузбасс в нацфинале WorldSkills Russia 2020

Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который является в России самым масштабным соревнованием профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, с 2012 года ежегодно проходит в рамках национального проекта «Образование». Участниками становятся учащиеся школ от 10 до 16 лет (юниоры) и студенты колледжей и техникумов с 16 до 22 лет (основная группа). Кузбасс 8 лет назад стал одним из первых регионов, который провел у себя региональный чемпионат. За эти годы число конкурсантов возросло почти в 20 раз: всего это более 2000 человек. В 2020 году Кузбасс сделал новый рывок и стал столицей чемпионата.

— Это была моя инициатива, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. — Для нашего региона это очень важно. Мы сами обратились в Правительство РФ, чтобы нам дали возможность проводить такой важный чемпионат. Потому что мы свое будущее видим в воспитании нашей молодежи и именно за рабочими профессиями, которые сейчас претерпевают кардинальные изменения: открываются новые специальности, появляются новые требования к рабочим специальностям.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

В 2020 году сборную Кузбасса представляют 212 конкурсантов в 114 компетенциях: из них 75 — в основной группе (с 16 до 22 лет), 35 — в группе юниоров с 14 до 16 лет, 4 — в группе юниоров с 12 до 14 лет. Соревнования проходят в 25 техникумах и колледжах региона. К работе задействовано более 200 экспертов, 10% из которых — это молодые специалисты.

Где и как был создан новокузнецкий Центр управления соревнованиями

Впервые за всю историю движения WorldSkills Russia чемпионат проходит в дистанционно-очном формате: участники выполняют задания на площадках в своих регионах, а эксперты следят за этим процессом дистанционно в Центрах управления соревнованиями. Так как Кузбасс стал одним из организаторов, то было принято решение сделать главный ЦУС в Новокузнецке. Для этих целей специально капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием Новокузнецкий строительный техникум, который теперь называется Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий. Это первый цифровой колледж в Кузбассе.

На ремонт и оснащение колледжа техникой из областного бюджета было направлено более 330 миллионов рублей.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

— В ходе обновления здания колледжа мы полностью заменили инженерные системы —водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, — рассказал директор Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий Андрей Феоктистов. — Отреставрировали фасад 4-этажного здания по всему периметру, отремонтировали в современном стиле помещения площадью более 5500 квадратных метров. Благоустроили прилегающую и внутридворовую территория — высадили около 1100 деревьев и кустарников, засеяли газон площадью 6500 квадратных метров.

Но самое главное — в колледже создали цифровую инфраструктуру на базе мощного сервера и локальной вычислительной сети с высокоскоростным выходом в интернет.

— Такая сеть с входными основным и резервным каналами связи до 4 Гбит/сек обеспечивает возможности решения научных и прикладных задач на основе облачных технологий, а также бесшовный беспроводной интернет в любой точке здания со скоростью до 16 Мбит/сек, — отметил директор колледжа.

Во время проведения чемпионата в ЦУС в Новокузнецке работали более 90 экспертов: они проводили оценку 37 основных и 20 юниорских компетенций. Всего в колледже задействовали для этих целей 37 кабинетов.

Обновление колледжа примечательно и тем, что кроме функции Центра управления соревнованиями он продолжает быть образовательным учреждением, в котором по-прежнему обучаются студенты, — они тоже смогут оценить все новшества.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

— Мы оборудовали аудитории колледжа интерактивными панелями, компьютерами, акустическими системами, видеонаблюдением, — поделился Андрей Феоктистов. — Современная мебель позволит трансформировать учебные аудитории в коворкинги, конференц-зоны или места для фриланс-работы. В техникуме появились лаборатория фото- и видеосъемки, типография. После соревнований все оборудование останется в распоряжении колледжа. Реконструкция и обновление позволят нам открыть новые направления обучения, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Теперь помимо 17 профессий, которым уже обучают в колледже, студенты смогут овладеть и редкими специальностями: стать архитекторами энергоэффективных домов, инженерами 3D-печати в строительстве, проектировщиками инфраструктуры «умного дома», специалистами по модернизации строительных технологий, организаторами интернет-сообществ, разработчиками моделей Big-Data, архитекторами информационных систем, разработчиками систем энергопотребления, специалистами по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни.

Какие кузбасские учреждения и компетенции имеют особый статус

Перед финалом VIII Национального чемпионата в регионе аккредитовали 6 специализированных центров компетенций — это центры развития профессий и профессиональных сообществ WorldSkills, которые обладают современным оборудованием и технологиями, которые отвечают не только требованиям «Ворлдскиллс», но и мировым стандартам. Также в этих центрах обязательно должны быть эксперты соответствующей квалификации.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

В число специализированного центра компетенций вошли 6 учреждений средне-профессионального образования, которые имеют статус регионального уровня по 6 компетенциям. Среди них:

• Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства в компетенции «Геодезия»;

• Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. по компетенции «Парикмахерское искусство»;

• Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания по компетенции «Малярные и декоративные работы»;

• Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг по компетенции «Поварское дело»;

• Кемеровский педагогический колледж в компетенции «Преподавание в младших классах»;

• Кемеровский профессионально-технический техникум по компетенции «Обслуживание грузовой техники».

Также в Кузбассе есть 1 СЦК со статусом национального уровня — это Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Геодезия».

— Национальный статус получить очень сложно, — рассказал директор Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства Сергей Нифонтов. — Для этого у нас должны быть победители в Национальном чемпионате — у нас с 2016 года уже 9 таких финалистов по компетенциям «Геодезия», «Кирпичная кладка» и «Облицовка плиткой». Также нужно иметь современное оснащение — все оборудование, которое только появляется в России, а также мировые новинки и тренды мы стараемся сразу же закупать. В этом нас поддерживает региональный бюджет. Мы работаем на опережение: то есть то, что только придет на производство через 5–7 лет, мы уже отрабатываем у нас в техникуме. Наша задача — научить работать на этом оборудовании наших студентов и выпускников, чтобы они успешно смогли трудиться потом на разных предприятиях.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

В 2015 году именно в этом техникуме зародилась компетенция «Геодезия».

— Тогда мы единственные провели первый региональный чемпионат по этой компетенции в Кузбассе, — поделился историей появления создатель и менеджер компетенции Антон Никулин. —На тот момент в ней не участвовал никакой другой субъект Российской Федерации. В том же году мы презентовали ее на Национальном чемпионате, который проходил в Казани. Нас поддержали разные регионы. На сегодняшний день у нас в компетенции «Геодезия» участвовал 31 субъект РФ по основной возрастной группе, а также 18 субъектов по направлению «юниоры».

По словам Антона Никулина, развивать компетенцию техникуму помогают индустриальные партнеры.

— К нам присоединилась швейцарская компания Leica Geosystems с 200-летней историей – это ведущий в мире производитель геодезического оборудования. Они помогают нам в разработке конкурсных заданий для чемпионата WorldSkills. Среди партнеров есть еще белорусская компания «Кредо-Диалог» — одни из лидеров программного обеспечения для отрасли геодезии и картографии. На нашей площадке по геодезии готовятся ребята и из других городов: в 2019 году приезжала команда из Москвы, а в 2020 году — из Новосибирска.

Во время проведения чемпионата в дистанционном формате для проверки заданий по компетенции «Геодезия» впервые использовали программное обеспечение Leica Infinity.

— Это ПО помогало удаленно оценить то, как конкурсанты работают, — объяснил нюансы Антон Никулин, который является еще и главным экспертом данной компетенции. — Нам высылали файлы со своими разбивочными данными, и именно в этом ПО мы могли увидеть время, когда конкурсанты приступили к работе и закончили ее, все точности вплоть до каждой секунды и миллиметра. Оно позволило также устранить тот факт, что нам конкурсанты присылали бы не свои работы, которые они заранее приготовили.

Что касается других компетенций, то Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства преуспел в оснащении рабочих площадок и для них.

— Для компетенции «Сварочные технологии» мы купили новое оборудование, которое даже еще не поступило на другие предприятия. Чтобы оснастить 1 рабочее место для конкурсанта, нужно порядка 4 миллионов рублей, — рассказал директор техникума. — Также купили самые современные квадрокоптеры для компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». А еще у нас уникальный техникум, потому мы единственные, у кого при себе есть учреждение дополнительного образования — детский технопарк «Кванториум 42»: все занятия, — например, робототехника, — проходят бесплатно. Более того, все преподаватели там учились в Сколково. И обучение в нем — даже не завтрашний, а послезавтрашний день нашего образования. Поэтому сейчас мы особый акцент сделали на компетенции «Робототехника»: чтобы оснастить 1 рабочее место, нужно 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

Где в Кузбассе находятся самые инновационные профессиональные мастерские

Для подготовки к финалу VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia у кузбасских участников было все, что необходимо для полноценного обучения. Например, материально-техническая база. В 2019 году в 5 техникумах и колледжах Кузбасса открылись 25 инновационных мастерских.

Так, в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке мастерские заработали по компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы». Студенты же Профессионального колледжа южной столицы Кузбасса занимаются в мастерских по компетенциям «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Туризм», «Интернет-маркетинг», «Бухгалтерский учет» и «Банковское дело». А для учащихся Новокузнецкого горнотранспортного колледжа открыли мастерские по компетенциям «Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание тяжелой техники», «Экспедирование грузов» и «Управление пассажирским транспортом». Освоить востребованные профессии теперь можно и в Кузнецком индустриальном техникуме, в котором появились лаборатории для компетенций «Обработка листового металла», «Интернет вещей», «Промышленная механика и монтаж», «Реверсивный инжиниринг» и «Мехатроника».

Переместимся в Кемерово. Здесь в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства оснастили новые мастерские по компетенциям «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» и «геодезия».

На эти цели было направлено 174,5 миллионов рублей: из федерального бюджета – 115,8, областного бюджета – 43,1, внебюджетных источников – 15,6.

— Теперь студенты и педагоги смогут заниматься на современном оборудовании, — отметила министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева. — Кроме того, новые лаборатории позволят расширить перечень реализуемых образовательных программ дополнительного профессионального образования для различных целевых аудиторий: от школьников до лиц предпенсионного возраста. Также на базе мастерских будут проходить региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В 2020 году перечень подобных мастерских пополнится.

— У нас запланировано открытие 19 мастерских на базе 4 профессиональных образовательных организаций — Технологического колледжа в Юрге, Горнотранспортного техникума в Прокопьевске, Профессионально-технического техникума и Медицинского колледжа в Кемерове, — уточнила Софья Балакирева.

В 2021 году будет открыто еще 28 мастерских. И многие из них будут ориентированы именно на профессии будущего.

— Мы понимаем, что рабочие специальности сегодня должны быть с навыками программирования, айти-технологий, инженерии, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. — Мы также понимаем, какие специальности будут требоваться в угольной промышленности, потому что мы угольно-промышленный регион. Но нам интересен и мировой тренд. Поэтому у нас создано несколько бизнес-площадок, на которых в бизнес-миссиях принимают участие и иностранные эксперты, и участники. На этих встречах мы будем обсуждать тенденции мирового развития рабочих специальностей, какими они будут через несколько лет и к чему нам надо будет всем готовиться.

Кто принес Кузбассу победу в финале Национального чемпионата

В этом году Кузбасс в финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) показал отличные результаты: с 6 по 20 сентября школьники и студенты завоевали девять золотых, одиннадцать серебряных и двадцать бронзовых медалей. Среди них и 18-летний Владислав Лисютин, студент Кемеровского профессионально-технического техникума, который взял «золото» в компетенции «Экспедирование грузов».

— Я выбрал это направление, потому что эта специальность близка мне по духу. Я хочу связать свою будущую профессию с логистикой. Готовился к финалу около полугода по 5–6 часов в день: отрабатывал все — от заполнения документов до правил общения с клиентами, умения выходить из форс-мажорных ситуаций и так далее. Я, конечно, предполагал, что займу какое-нибудь место, потому что был уверен в своих силах, но, чтобы кузбасский парень занял 1 место, обогнав Казань, Москву и Питер, этого совсем не ожидал! Чтобы победить, я думаю, многого не нужно: должна быть банальная уверенность в себе и воля к победе.

Еще одним победителем стал 20-летний Владислав Барышев, выпускник Кемеровского горнотехнического техникума: парень завоевал 1 место в компетенции «Электрослесарь подземный».

Автор фото: Ирина АРТЕЕВА

Все победители получат награды и денежное вознаграждение. Но самое главное достижение для них — это то, что их заметили и могут пригласить после выпуска из техникумов или колледжей сразу на работу. — Это направление выбрал из-за достойной зарплаты в будущем. На финале выполнял задания, которые связаны с технической эксплуатацией и обслуживанием электрического и электромеханического горного оборудования, слесарные работы, ревизию и ремонт горно-шахтного оборудования. Чтобы победить, нужно много тренироваться, выработать для себя какую-то методику, быть внимательным к мелочам, не сдаваться, быть упорным, усидчивым и прислушиваться к наставнику.

— Очень хочется, чтобы такие ребята не уезжали из региона. Мы заинтересованы, чтобы лучшие специалисты оставались и работали на наших предприятиях. Сегодня Кузбасс - это динамично развивающийся регион, в котором развивается экономика, ведется строительство крупных объектов, создаются новые рабочие места. Все, что мы делаем сегодня, делается, в том числе, для молодежи, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.