Леонид Рошаль: Толпы людей без масок - это преступление! Маски вдвое уменьшают возможность инфицирования

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Леонид Михайлович, в эту среду, 23 сентября, на некоторых сайтах и в ряде СМИ замелькали заголовки типа: «Медицинские маски в пандемию бесполезны”... Ну, что это такое? “В качестве защиты их использовать нельзя». Как это понять?

- А некоторые издания, в том числе, солидные, дали такое, что вообще маски вредны. Ну, зачем так делать?

- Готов прямо сейчас записать дословно ваше заявление. Я смотрел по телевизору, что вы на самом деле сказали. Вот. Я только что из аптеки, купил сто масок. Я правильно сделал?

- Абсолютно. Могли бы двести купить.

- Хорошо, сейчас сбегаю ещё. Скажите, у вас по ТВ фраза прозвучала, что маски спасают жизнь. Можете ещё повторить...

- Я сказал, что маска спасла жизнь мне.

- Как понять? Мы это опубликуем.

- Пожалуйста. Я уже говорил об этом.

Я очень серьезно отношусь к маскам, к масочному режиму. И, действительно, считаю, что маска - это один из важнейших элементов предупреждения распространения любой вирусной инфекции, респираторной в том числе. И, конечно, COVID-19.

И, когда я вижу толпы людей, которые по Москве (и не только) ходят без масок, я считаю, что это преступление просто.

Сейчас очень неудачно интерпретируют заявление Росздравнадзора, одного из сотрудников, о том, что маски вредны.

А на самом деле, речь идет не о том, что маски вредны, а - о том, что лучше носить сертифицированные маски, а не маски-самоделки.

Думаю, если вы обратитесь в Роспотребнадзор, там подтвердят мои слова.

- Ясно. И ещё, как я понял, маски нужно обязательно покупать не в любых случайных торговых точках, а в аптеках? Они там есть. Вот мне дали - упакованные, в коробочках.

- Да, лучше - в аптеках, конечно.

В моём заявлении четко сказано, что речь не идет о том, чтобы вообще маски не нужно носить. Речь - наоборот - о том, что медицинские маски даже уменьшают до двух раз возможность инфицирования.

- Еще какие наставления вы могли бы дать нашим радиослушателям, читателям и посетителям сайта?

- Надо также помнить, что и остальные все меры предосторожности - такие, как соблюдение дистанция, как гигиена рук, - они все сохраняются. Об этом всегда надо помнить.

Я обращаюсь к редакционным коллегиям, к редакциям, которые в своих названиях искажают суть моего заявления. Не надо перевирать то, что говорит доктор Рошаль.

- Я понял. Все записал дословно.

- Спасибо!