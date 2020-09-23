Леонид Рошаль: Толпы людей без масок - это преступление! Маски вдвое уменьшают возможность инфицирования

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Леонид Михайлович, в эту среду, 23 сентября, на некоторых сайтах и в ряде СМИ замелькали заголовки типа: «Медицинские маски в пандемию бесполезны”... Ну, что это такое? “В качестве защиты их использовать нельзя». Как это понять?
- А некоторые издания, в том числе, солидные, дали такое, что вообще маски вредны. Ну, зачем так делать?
- Готов прямо сейчас записать дословно ваше заявление. Я смотрел по телевизору, что вы на самом деле сказали. Вот. Я только что из аптеки, купил сто масок. Я правильно сделал?
- Абсолютно. Могли бы двести купить.
- Хорошо, сейчас сбегаю ещё. Скажите, у вас по ТВ фраза прозвучала, что маски спасают жизнь. Можете ещё повторить...
- Я сказал, что маска спасла жизнь мне.
- Как понять? Мы это опубликуем.
- Пожалуйста. Я уже говорил об этом.
Я очень серьезно отношусь к маскам, к масочному режиму. И, действительно, считаю, что маска - это один из важнейших элементов предупреждения распространения любой вирусной инфекции, респираторной в том числе. И, конечно, COVID-19.
И, когда я вижу толпы людей, которые по Москве (и не только) ходят без масок, я считаю, что это преступление просто.
Сейчас очень неудачно интерпретируют заявление Росздравнадзора, одного из сотрудников, о том, что маски вредны.
А на самом деле, речь идет не о том, что маски вредны, а - о том, что лучше носить сертифицированные маски, а не маски-самоделки.
Думаю, если вы обратитесь в Роспотребнадзор, там подтвердят мои слова.
- Ясно. И ещё, как я понял, маски нужно обязательно покупать не в любых случайных торговых точках, а в аптеках? Они там есть. Вот мне дали - упакованные, в коробочках.
- Да, лучше - в аптеках, конечно.
В моём заявлении четко сказано, что речь не идет о том, чтобы вообще маски не нужно носить. Речь - наоборот - о том, что медицинские маски даже уменьшают до двух раз возможность инфицирования.
- Еще какие наставления вы могли бы дать нашим радиослушателям, читателям и посетителям сайта?
- Надо также помнить, что и остальные все меры предосторожности - такие, как соблюдение дистанция, как гигиена рук, - они все сохраняются. Об этом всегда надо помнить.
Я обращаюсь к редакционным коллегиям, к редакциям, которые в своих названиях искажают суть моего заявления. Не надо перевирать то, что говорит доктор Рошаль.
- Я понял. Все записал дословно.
- Спасибо!