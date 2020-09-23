В Москве будут судить депутата, который выписал своему помощнику премии на 2 млн рублей, и забрал их себе

Депутат выписал своему помощнику премии на 2 млн рублей, и забрал их себе Фото: Анастасия Осипова

Следственный комитет завершил расследование по делу депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Напомним, в августе нынешнего года ему предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере». А это - до 10 лет колонии. По версии следствия, депутат похитил из городского бюджета 2 млн рублей. Как? В результате расследования было установлено, что Олег Шереметьев с ноября 2019 года по февраль 2020-го выписывал на имя одного из своих помощников щедрые премии. В разные месяцы суммы варьировались от 350 тысяч до 850 тысяч рублей.

- Он представлял в аппарат думы документы о премировании, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности, - рассказывают в Следственном комитете.

На самом деле Шереметьев все эти деньги оставлял себе.

- Благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города Москвы и иных правоохранительных органов, противоправная деятельность фигуранта была пресечена, - сообщают представители СК.

Следователям удалось собрать большую базу доказательств, которые подтверждают вину депутата Мосгордумы. Это не только показания свидетелей, но и записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как Шереметьев получает деньги - причем каждый раз это «согласуется с выписками движения средств по банковским счетам».

Сейчас из Следственного комитета материала направлены в прокуратуру. Там должны утвердить обвинительное заключение в окончательной редакции и передать в суд.

Сам Олег Шереметьев сейчас находится под домашним арестом.